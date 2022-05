NLB za dividende manj kot lani

NLB delničarjem na skupščini, ki bo 20. junija, predlaga, da se za dividende razdeli 50 milijonov evrov, kar pomeni 2,5 evra bruto na delnico. To je precej manj od pričakovanj vlagateljev, kot kaže pa bo banke, če bodo okoliščine dovoljevale, ob koncu leta sklicala še eno skupščino, podobno kot je to storila že lani.

Največji slovenski banki sicer letos, v nasprotju z lanskim letom, ob objavi letnega poročila še ni uspelo oblikovati predloga izplačila dividend, je pa uprava banke pod vodstvom Blaža Brodnjaka pred tem večkrat napovedala, da namerava v treh letih za dividende razdeliti več kot 300 milijonov evrov. Lani je NLB, sicer v treh izplačili, skupno izplačala 92 milijonov evrov oziroma 4,61 evra bruto dividende na delnico. Lani je sicer izplačilo dividend zaradi epidemije omejila Banka Slovenije.

Zakaj je banka podala takšen predlog izplačila iz sklica skupščine ni razvidno. V sporočilu za javnost pa je NLB zapisala: »Pri tem naj dodamo, da je bilo v napovedi poslovanja za leto 2022 predvideno izplačilo dividend v skupnem znesku sto milijonov evrov, vendar pa so bile na podlagi izkušenj iz leta poprej prepoznane prednosti (tudi za vlagatelje) v primeru izplačila dividend v dveh tranšah, zaradi česar se je banka odločila, da bo izplačilo dividend izvedla v dveh delih. Tako bo prva tranša v predhodno omenjenem znesku 50 milijonov evrov predlagana v izplačilo na tej skupščini, medtem ko bo druga tranša predvidoma predložena v potrditev na seji skupščine, ki bo potekala proti koncu letošnjega leta.«

Največja slovenska banka je lani ustvarila 236,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov manj kot leto pred tem, ko je dobiček izdatno povečala s prevzemom srbske Komercijalne banke in prodajo zavarovalnice NLB Vita. Prihodki banke so se, zaradi vključitve srbske banke v skupino, lani povečali za 36 odstotkov in dosegli 409 milijonov evrov. Neobrestni prihodki pa so zrasli za četrtino in lani znašali 258 milijonov evrov.

Za dividende bo tako največja slovenska banka namenila okoli petino lani ustvarjenega dobička in dobro desetino oblikovanega bilančnega dobička. Predlagana dividenda vlagateljem pri včerajšnjem zaključnem tečaju ponuja 3,8-odstotni dividendni donos.