Nova obdavčitev normirancev predvidoma že z novim letom

V nadaljevanju preberite:

Aktualna vlada ne skriva, da načrtuje širšo prenovo davčnega sistema. Obsežne spremembe so predvidene za naslednje leto, Ministrstvo za finance pa že za letos predlaga pet novel zakonov. Med drugim so se lotili davčnih sprememb na področju normiranih samostojnih podjetnikov oziroma tako imenovanih normirancev.

»Spremembe so nujne, kar se je pokazalo tudi skozi javno obravnavo in dialogu s socialnimi partnerji,« je danes izpostavil minister za finance Klemen Boštjančič.

Kakšne so spremembe davčnih obveznosti za normirance in zakaj je prišlo do novosti? Kako se spreminja višina odhodkov in koliko normiranih samostojnih podjetnikov bo čutilo posledice?