Novembra cene zemeljskega plina spet višje

Po tem, ko so cene zemeljskega plina oktobra padale, so ta mesec ponovno poskočile. Visoke cene energentov so velika težava za energetsko intenzivna podjetja. Predsednik združenja evropskih gospodarskih zbornic Christoph Leitl ocenjuje, da bi Evropa morala ukrepati. Koliko slovenskih podjetij pričakuje, da bo prihodnje leto dobava energentov in surovin izziv? Kaj predlaga Leitl? Kako se giba cena zemeljskega plina in kako na to vpliva dogajanje s Severnim tokom 2?