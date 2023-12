ABC Accelerator kot korporativni sklad tveganega kapitala

Nova vizija razvoja ABC Acceleratorja je repozicioniranje kot korporativni sklad tveganega kapitala in še aktivnejše iskanje novih priložnosti med startupi v širši regiji, je povedal novi direktor Mark Kalin.

Mark Kalin, direktor ABC Acceleratorja, ki se je ekipi pridružil letos julija, je poudaril, da so pomemben del slovenskega in širšega regijskega startup ekosistema. »V našem portfelju imamo 45 aktivnih zagonskih podjetji, ki jih želimo še naprej podpirati na strateški ravni, hkrati pa nameravamo naš portfelj razširiti z novimi investicijami. Septembra je bil portfelj ovrednoten na 3,5 milijona evrov in glede na kalkulacije in naše izjemne startupe verjamem, da bomo v treh letih podvojili, mogoče celo potrojili vrednost našega portfelja.«

Nove investicije

V osmih letih so v ABC Acceleratorju pomagali že več kot 250 startupom, večinoma iz tujine, je poudaril glavni izvršni direktor družbe BTC in predsednik nadzornega sveta ABC Accelerator»Dobili so številne nagrade, med drugim v letih 2017, 2018 in 2020 kot Naj accelerator v srednji Evropi, v letu 2019 pa je nagrado prejel ABC Hub kot odličen coworking prostor. Ključno sporočilo pa je, da skupaj spodbujamo ekosistem inovativnosti in povezljivosti ter da smo skupaj zmagovalci tudi v prihodnje. Družba BTC je naklonjena strateškim smernicam in tudi sami neposredno vlagamo v startupe, bodisi v domeni ABC Acceleratorja bodisi neposredno,« je še dejal Kralj.

Kot pravi Mark Kalin, si obenem želijo vsako leto investirati v vsaj tri do pet startupov. »Naš portfelj je imel letos izjemno, več kot 20-odstotno rast glede na lani. Imamo tudi več kot 500 partnerjev. Pred kratkim sem bil na Hrvaškem, v Italiji, Srbiji in na Madžarskem, kjer sem ta partnerstva poskusil še razširiti. Hkrati imamo enega največjih coworking prostorov za podjetnike in tudi na tem področju delamo spremembe.«

Po besedah Marka Kalina imajo v bazi že več kot 2000 startupov, rangiranih po industrijah. Korporativni sklad tveganega kapitala ABC Capital pa bo usmerjen v iskanje startupov, investicije in povezave med korporacijami in startupi. »Naša vizija je pomagati tako zagonskim podjetjem kot korporacijam, da z izkoriščanjem potenciala inovacij in naprednih tehnologij rešujejo aktualne izzive in rastejo. Verjamemo, da imamo na tem področju ogromno strokovnega znanja in strateških povezav, s katerimi lahko pomagamo tako mladim kot že uveljavljenim podjetjem ter prispevamo k razvoju gospodarstva na globalni ravni.« Želijo biti stična točka za vse korporacije, ki želijo narediti korak k še bolj inovativni smeri.

Hkrati pa se bo ABC Accelerator v prihodnje še močneje pozicioniral kot povezovalec med zagonskimi podjetji in korporacijami. »Vzpostavljamo nove storitve, s katerimi želijo podjetjem ponuditi boljši stik s svetom inovacij in startupi. Vse več družb si želi sodelovati z zagonskimi podjetji in hkrati vzpostaviti interne enote za inovacije. Pri tem jim bomo pomagali; nudili jim bomo storitev vzpostavitve internih inovacijskih hubov preko izobraževanj in deljenja svojega strokovnega znanja. Hkrati pa bomo skozi različne hackathone korporacijam predstavili mlada zagonska podjetja, ki bi lahko reševala njihove specifične izzive. S tesnimi povezavami v regijskem startup ekosistemu imamo močno podlago za vzpostavitev sodelovanja s številnimi korporacijami.«