Za raziskave in razvoj 3,5 odstotka BDP

Strateški svet za gospodarstvo bo danes prvič obravnaval akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti, ki so ga pripravili na ministrstvu za gospodarstvo. Ta si kot vizijo postavlja, da Slovenija postane vodilno središče razvoja naprednih tehnologij v Evropi. S tem bi več kot podvojili dodano vrednost na zaposlenega, in sicer na 100.000 evrov na zaposlenega. Kakšne cilje in ukrepe predvideva akcijski načrt?