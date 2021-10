Novi posel bivšega trgovca z nafto

V nadaljevanju preberite:

V energetskem prehodu gre očitno zares – vsaj če sodimo po tem, da vse več resnih ljudi, ki so delali (in obogateli) v tradicionalni energetiki, temelječi na izrabi fosilnih goriv, zdaj vlaga na področja tako imenovane zelene energije.



Alex Beard, ki je bil do leta 2019 izvršni direktor podjetja Glencore, enega največjih trgovcev z nafto na svetu, zdaj v domači Veliki Britaniji zbira denar za gradnjo mreže zmogljivih baterij na strateških lokacijah po državi, ki bi bile podpora razpršenemu pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov.