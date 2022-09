Nujno je izobraževanje za nove, inovativne poti

V nadaljevanju preberite:

Covid-19, pretresi v mednarodnih dobavnih verigah, splošno gospodarsko ohlajanje in posledice vojne v Ukrajini bi bili že vsak zase dogodek, zaradi katerega bi morali menedžerji v podjetjih iskati nove odgovore na vprašanje, kako naprej s poslom. »V kriznih časih moramo biti dovolj pogumni, da smo kos nenehnim spremembam in šokom, ki jih dobivamo od znotraj in zunaj,« pravi dr. Danica Purg, predsednica IEDC – Poslovne šole Bled.