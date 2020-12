Oblak odpravlja kompleksnost na področju uporabe tehnologije

V članku preberite

Podjetja bodo prihodnje leto iskala načine in tehnologije, kako postati in ostati konkurenčna. Marsikatero se bo lotilo ponovnega izumljanja lastnega poslovanja.



Osemnajstega decembra se je zaključila konferenca vseh konferenc. Tehnološki velikan, podjetje Amazon Web Services, je svojo letno konferenco zaradi očitnih razlogov letos preselilo na spletno platformo, kjer ni omejitev glede terminov in obsega vsebine.