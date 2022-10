Obrestne mere za depozite le počasi rastejo

V nadaljevanju preberite:

Kar nekaj let so bile obrestne mere za depozite blizu ničle, a ker je bila tudi inflacija razmeroma »neproblematična«, je veliko Slovencev varnemu držanju denarja v banki dalo prednost pred bolj tveganim iskanjem donosov z vlaganjem v produkte, ki so povezani z vrednostnimi papirji oziroma investicijskimi skladi. Letos je inflacija narasla na deset odstotkov, a razmerja se (še) niso bistveno spremenila. Konec avgusta so imela slovenska gospodinjstva v bankah 25,1 milijarde evrov prihrankov, kar je bilo 5,5 odstotka več kot v istem obdobju lani,