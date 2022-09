Obrtniki že težko čakajo energetske rešitve

Kljub zadovoljstvu ob odprtju prvega pravega pokoronskega sejma obrti in podjetništva (MOS) v Celju je bila v ospredju energetska kriza. Minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je odprl 54. MOS, je dejal, da bo v štirinajstih dneh jasno, ali bodo uvedli regulacijo cen ali energetsko kapico, da pa cene nikoli več ne bodo take, kot so bile. Kako se v tej situaciji prilagoditi, odgovarjajo tudi na MOS, katerega rdeča nit je letos samopreskrba.

»Po vzoru prebivalstva želi in zahteva energetsko kapico tudi gospodarstvo, ker tega enormnega stroška nobeno gospodarstvo ne prenese. Mislim, da bomo našli z vlado, čeprav je to odvisno od Evropske unije, kompromis v tem tednu,« je bil ob odprtju 54. MOS jasen podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Peter Pišek. Dodal je, da je stanje že precej kritično, saj je nekatere obrtnike in podjetnike doletelo že petkratno povišanje cen elektrike in plina ter da je že ogrožen njihov obstoj. Poleg energetske kapice pa pričakujejo tudi ureditev možnosti čakanja na delo, kot je bilo v času covida. Pri tem je sicer opozoril, da je ta ukrep lahko v nekaterih panogah tudi problematičen: »Skoraj sto odstotkov tistih, ki so v gostinstvu šli na čakanje na delo, so šli v druge dejavnosti, zato zdaj gostinstvo krvavi.«

Sejem si je s svojo ekipo ogledal tudi gospodarski minister Matjaž Han (v sredini). FOTO: Špela Kuralt/Delo

Da ukrep čakanja na delo z ministrstvom za delo že pripravljajo, je povedal minister Han in dodal, da se zaveda, da je »globalna kriza naše gospodarstvo toliko obremenila, da brez intervencije države ne bo zdržalo«. Povedal je, da bodo podjetjem, ki imajo posebej visoke stroške plina in elektrike, pomagali s subvencijami do pol milijona oziroma do dveh milijonov evrov, na voljo bo tudi 80 milijonov evrov likvidnostnih posojil: »Pripravljamo pa že celovito pomoč skozi to krizo za prihodnje leto, ki bo predvidoma vključevala ukrepe za regulacijo cen, zaščito delovnih mest, ohranitev likvidnosti podjetij ter ukrepe za spodbujanje naložb v večjo energetsko samozadostnost, učinkovitost in varnost.«

Samopreskrba

Ministrstvo je letos podjetjem namenilo več kot 670 milijonov evrov razvojnih sredstev, kot je povedal minister, večino teh sredstev prejmejo mala in srednje velika podjetja. Obrtniki, mikro, mala in srednje velika podjetja sicer po Hanovih navedbah predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij v državi, zaposlujejo 70 odstotkov vseh delavcev in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

Han je dejal, da prav ti ustvarjajo slovensko zgodbo o uspehu in da so v zadnjih dveh letih dokazali, da jim težke situacije ne pridejo do živega: »Obljubim, da bomo na ministrstvu še naprej skrbeli, da te krize ne boste samo zdržali, ampak boste ohranili konkurenčnost, zaposlenost in razvojno sposobnost našega gospodarstva in vaših podjetij.«

Veliko novih priložnosti ponuja že sam sejem. Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec je dejal, da je poudarek letos na samopreskrbi: »Kako povečamo prehransko varnost, preskrbo s hrano tako v gospodinjstvu kot na področju države, poudarek je tudi na energetski varnosti, kako torej ublažiti energetsko krizo.« Dodal je, da pričakujejo bolj sproščeno vzdušje in večje število obiskovalcev, potem ko so morali sejem leta 2020 odpovedati, lani pa so ga pripravili z omejitvami.