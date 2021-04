Objava popravka sklica 37. skupščine delničarjev Save RE, d.d.

Dnevni red in predlogi sklepov:

PREDLOG SKLEPA

Del bilančnega dobička v višini 13.173.041,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.



Preostali del bilančnega dobička v višini 10.633.662,37 evra se ne uporabi.

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA

Informacije za delničarje

Zahteve in predlogi delničarjev



Delničarjeva pravica do obveščenosti



Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s covidom-19.



Uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi ski bo v, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, objavlja popravek, in sicer se v poglavju »Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice« v 1. odstavku v zadnji vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«.Uprava družbe v nadaljevanju objavlja čistopis sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., se 23. 4. 2021 objavi v spletni izdaji Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet ( http://seonet.ljse.si ), na spletni strani AJPES ( http://www.ajpes.si ) in na uradni spletni strani družbe (http:// www.sava-re.si ). Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., bo v tiskani izdaji časopisa Delo objavljen 24. 4. 2021.Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Sava Re, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, sklicujeki bo v, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana.Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo, da v politiki prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, ki je bila skupščini predstavljena na 36. zasedanju 16. 6. 2020, ni bilo sprememb. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2020 in poročilom uprave o lastnih delnicah.3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,85 evra ostal nespremenjen.3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.3.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.4.1 Skupščina se seznani, da trem članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev 16. 7. 2021 poteče štiriletni mandat.4.2 Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.4.3 Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Matej Gomboši. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.4.4 Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Klemen Babnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.Predlagatelj sklepa pod 4. točko dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelja ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet , na spletni strani AJPES in na uradni spletni strani družbe Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet.Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju v skladu s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno petka, 21. 5. 2021, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.Prijava se pošlje po pošti na naslov Sava Re, d.d., uprava družbe – za skupščino, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Delničarji lahko oddajo prijavo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si Prijave, zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje prijavo, zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si , in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z rednim izpisom iz sodnega registra. Delničarji, ki so imetniki kvalificiranega deleža, so se dolžni izkazati z veljavnim dovoljenjem, ki so ga pridobili v skladu z 31. členom Zakona o zavarovalništvu.Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 17.219.662 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno s statutom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan objave sklica skupščine ima družba 1.721.966 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne naprave in gradivo, potrebno za glasovanje.Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.Uprava Save Re, d.d.Naročnik oglasnega sporočila je Pozavarovalnica Sava d.d.