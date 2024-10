Odgovorne naložbe v praksi

Mnogi živijo vse bolj zavestno in odgovorno do okolja in družbe. Ločujejo odpadke, varčujejo z energijo, nakupujejo ekološko in skrbno preverjajo pogoje proizvodnje blaga, ki ga porabijo. Zavestno se odločajo za trajnostni način življenja. Trajnost je že nekaj let pomembna tema tudi pri naložbah.

Kaj pomeni odgovorno vlaganje?

Za nas trajnost pomeni odgovorno rabo virov. Vlagamo v našo prihodnost in prevzemanje odgovornosti razumemo kot priložnost. Pri naložbah to pomeni, da poleg povsem finančnih vidikov upoštevamo tudi okoljska in družbena merila ter merila pozitivnega upravljanja podjetij. Obseg in globina, v kateri je to storjeno, sta ključna za trajnostni učinek posamezne naložbe. To pomeni, da bolj ko vlagatelj podrobno preverja podjetja in države glede njihovih odgovornih dejanj v zvezi z ESG in na podlagi tega sprejema svoje odločitve, višja bo na splošno trajnostna kakovost naložbe.

Glavni izzivi zahtevajo stalen razvoj

Glede na trenutne velike ekološke in družbene izzive je dinamičen nadaljnji razvoj trajnosti nujno potreben. Pred približno desetimi leti so ocene in certifikati dajali ton normativnim merilom za odgovorne naložbe, danes pa je treba presojati predvsem kakovost. Izogibanje je še vedno upravičeno na podlagi splošnih premislekov, vendar je danes bolj kot kdaj prej pomembno, da pri naložbah vidimo širšo sliko in upoštevamo globalni pogled – na primer vključno z globalnimi dobavnimi verigami.

Ni prostora za črno-belo razmišljanje

Infrastruktura je dober primer zapletenosti odgovornih naložb. Za infrastrukturo kot megatrend so nenehno značilne inovacije, prilagoditve in spremembe. Za vlagatelje je pomembno, da prepoznajo naložbene priložnosti. Katere inovacije v tem sektorju bi lahko bile usmerjene v prihodnost in zato finančno zanimive? Kakšen vpliv imajo te inovacije na okolje, družbo ali vidike upravljanja podjetij? Kje so možnosti za sodelovanje v dialogu s podjetji?

Družba Raiffeisen Capital Management je leta 2021 ustanovila svoje skupine za upravljanje skladov, ki se ukvarjajo z glavnimi ključnimi temami – imenujemo jih teme prihodnosti –, kot so infrastruktura, tehnologija, mobilnost, surovine, krožno gospodarstvo, energija ter zdravje, prehrana in dobro počutje, in nato zagotovijo odgovore na zgoraj postavljena vprašanja. Izčrpni odgovori na ta vprašanja ne vodijo le do poglobljenega znanja v podjetju, temveč so tudi kakovostna podlaga za trajnostni naložbeni proces in odgovorne naložbene odločitve.

INFOGRAFIKA: Delo

Sprejeti neprijetne odgovore

Vendar ta pristop ne zahteva le poglobljene analize, temveč tudi pripravljenost sprejeti neprijetne odgovore in pogum za izpeljavo drugih boljših rešitev in pristopov v svojem razredu. Kot vlagatelj ste odvisni tudi od političnih odločitev. Politiki morajo ustvariti okvirne pogoje za preoblikovanje, da bodo podjetja imela varnost pri načrtovanju. Pri infrastrukturi je na primer treba zagotoviti zagotavljanje omrežij in preprečiti monopolni položaj ponudnikov. Rezultat takšnega agilnega notranjega procesa razmišljanja predstavlja prvo raven za naš izbor naložb.

Odločitve se sprejemajo na več ravneh

Nato vrednostne papirje analiziramo s pomočjo podatkov, ki jih zagotovijo zunanji ponudniki podatkov, in lastnih algoritmov, da ocenimo njihovo kakovost ESG. Tretji ključni element naše strategije pa je sodelovanje. Kot aktivni vlagatelj menimo, da je naša odgovornost sodelovati s podjetji, v katera vlagamo, ter si prizadevati za pozitivne spremembe in trajnostne prakse.

Nazadnje je za odločitev o naložbi bistvena finančna analiza, ki poteka na več ravneh in vključuje preverjanje bilance stanja, pregled glede razvoja rasti, razvoja dobička, dolga, denarnega toka, prodaje in stabilnosti dobička, pa tudi raziskave na strani prodaje in na strani nakupa v obliki obiskov podjetij, konferenc, srečanj z analitiki in sestankov s posredniki. Vsaka naložba je povezana s priložnostmi za zaslužek, pa tudi s tveganji. Ta tveganja sproti analiziramo in obvladujemo kot del našega naložbenega procesa.

Še veliko prostora za ambicije

Menimo, da so prizadevanja finančnih institucij v podporo preobrazbi ESG precejšnja, vendar je še veliko prostora za večje ambicije. Nedavne poplave v Avstriji, Bosni in pred kratkim na Hrvaškem ter velikanski orkan v ZDA jasno kažejo na nujne izzive, s katerimi se soočamo, in poudarjajo potrebo po odločnejšem ukrepanju. Odgovorno vlaganje pomeni usmerjanje kapitalskih tokov v prave in pomembne projekte.