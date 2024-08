Večja volatilnost je prinesla spremembo borznih favoritov

Po spomladanskem vzponu so se razmere v svetovnem gospodarstvu v zadnjem času močno poslabšale. Celo prej močan trg dela zdaj kaže vse več znakov upočasnitve.

Navsezadnje tudi poslovni rezultati podjetij niso prinesli pričakovanih številk in so, nasprotno, prispevali k nadaljnjemu razočaranju. Celotna mešanica dejavnikov je hitro povzročila, da je prejšnji »scenarij zlatolaske«, ki opisuje najboljše iz vseh svetov v kombinaciji z dobrimi rezultati podjetij, stabilno rastjo in nizko inflacijo, izhlapel.

Od razprodaje do konsolidacije

V začetku avgusta se je razpoloženje na delniških trgih obrnilo in povzročilo razprodajo po vsem svetu, v nekaterih primerih v zgodovinskem obsegu. Ta precejšnja razprodaja »tveganih sredstev« zaradi slabših podatkov o ameriški industriji in trgu dela potrjuje krhkost okolja. V skladu s temi dogodki, ki zahtevajo previdnost, sta avgust in september statistično najšibkejša meseca na delniških trgih.

Vendar konsolidacija ni bila popolno presenečenje. Tema umetne inteligence (UI) je trendovska in pomembna, hkrati pa je tesno povezana z rastjo cen delnic v zadnjih četrtletjih in njihovem vrednotenju, kakršnih na ravni indeksov ni bilo od časov dotcomov.

INFOGRAFIKA: Delo

Velika koncentracija podjetij s področja UI v investicijskih portfeljih je tako dobila kar skrb vzbujajoče razsežnosti. Visoki količniki P/E so povsem legitimni, dokler lahko podjetja izkazujejo zadostno rast dobičkov. Vendar je vse večja ekspanzija povezana z večjimi tveganji. Z drugimi besedami, ko ravni vrednotenja postanejo tako pregrete, se lahko razpoloženje hitro obrne. Tako je bilo tudi v začetku avgusta.

To je sprožila sezona poročanja za drugo četrtletje skupaj z negativnimi podatki o trgu dela v ZDA. Čeprav je veliki večini podjetij uspelo preseči svoja lastna pričakovanja glede dobička, pa ambicioznih pričakovanj vlagateljev glede prihodnjega povečevanja dobička večinoma ni bilo več mogoče uresničiti.

Prihaja čas nižjih dobičkov

Posledično napovedi glede dobička v prihodnjih obračunskih obdobjih ni bilo več mogoče povečati, nekatera večja tehnološka podjetja pa so jih morala celo občutno znižati. Podoben scenarij se pričakuje tudi v Evropi, čeprav večina podjetij tu še ni predstavila četrtletnih poročil.

Vsekakor pa je treba počakati, da gospodarski podatki pokažejo, ali so bolj negativni glede na pričakovanja in se nagibajo k recesiji ali bo s pomočjo zdaj še bolj pričakovanega znižanja obrestnih mer centralnih bank uspel »mehki pristanek« in s tem ponovni zagon gospodarstva.

V vsakem primeru so se svetovni delniški trgi v zadnjih dneh nekoliko umirili, vendar je nervoza še vedno velika. Zlasti zaradi vztrajne inflacijske komponente še vedno obstaja tveganje, da je na delniških trgih kratkoročno še vedno preveč fantazij o znižanju obrestnih mer.

Tudi letno srečanje centralnih bank v letovišču Jackson Hole v ZDA in preostali del poročevalske sezone naj bi avgusta dali pomemben zagon kapitalskim trgom. Poleg tega bi lahko zaostrovanje geopolitičnih konfliktov povzročilo dodatno negotovost na trgih. Zato ohranjamo nevtralno pozicijo, potem ko smo v začetku julija zmanjšali preveliko težo delnic.