Odpuščanja v Avstriji in Nemčiji še ne vplivajo na trg dela

Kadroviki in drugi, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, opažajo, da se na slovenski trg dela vračajo nekateri migrantski delavci, ki so zaradi poslabšanja gospodarskih razmer službo izgubili v Avstriji in Nemčiji ter drugih okoliških državah. Na zavodu za zaposlovanje sicer opažajo nekaj priliva kadrov, ki so delali v tujini, vendar to za zdaj v večji meri ne vpliva na število brezposelnih.