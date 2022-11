Opolnoči pocenitev nafnih derivatov

Opolnoči se bo opazno, za 9,5 centa pocenilo dizelsko gorivo, na črpalkah izven avtocestnega območja. Nekoliko cenejši bo tudi 95-oktanski bencin.

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizelskega gorica in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina zven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 22. novembra, do vključno ponedeljka, 5. decembra 2022, znašali 1,623 evra za liter dizelskega goriva in 1,464 evra za liter bencina, sporočajo iz ministrstva za gospodarstvo.

Pocenilo se bo tudi kurilno olje, ki lahko naslednja dva tedna znaša največ 1,306 evra na liter.

Polnjenje 50-litrskega rezervoarja z dizelskim gorivom bo tako jutri 4,75 evra cenejše, pri enaki količini 95-oktanskega bencina pa bo prihranek 0,9 evra.

Najvišje dovoljene cene pogonskih goriv in kurilnega olja se v Sloveniji v skladu z uredbo določajo vsaka dva tedna. Osnova za izračun je povprečje najvišjih dnevnih cen goriva na evropskih borzah v preteklih dveh tednih. Cene pogonskih goriv so omejene le na črpalkah izven avtocest.