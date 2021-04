Ozaveščenost ni dovolj, čas je za spremembe obnašanja

Ideja kampanje

Iz naslova Eko sklada je za občane in podjetja bilo do zdaj izplačanih 67,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. FOTO: Blaz Samec/Delo

Eko sklad

Ozaveščenost slovenskih gospodinjstev o zelenih rešitvah je po podatkih družbe Borzen, na visokem nivoju, ob navedenem pa nosilci kampanje Zamenjaj olje za okolje opozarjajo, da je skrajni čas za naslednji korak – dejanska sprememba v obnašanju. Sistemov, ki uporabljajo kurilno olje, je v Sloveniji še veliko, poudarjajo nosilci nove kampanje za ozaveščanje pomembnosti menjave starih in neučinkovitih ogrevalnih naprav.Kampanja se je oblikovala v okviru evropskega projekta Replace, hkrati pa je nastala tudi spletna platforma, katere osnovni namen je izobraževanje gospodinjstev o okoljskih in ekonomskih prednostih menjave starih ogrevalnih sistemov. Zamenjava neučinkovitega sistema pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo, obenem pa gospodinjstva prihranijo tudi na stroških, med drugim pišejo v kampanji.Evropski projekt deluje pod okriljem Instituta Jožef Stefan, ki ga zastopa dr.. Ta je prepričan, da bo kampanja pripomogla k sprejemanju boljših odločitev pri zamenjavi ogrevalnih sistemov ter ob pregledovanju ponudb. »Gospodinjstvo se lahko preko spletne platforme poduči o vseh sistemih, ki so mu na voljo pri zamenjavi, ter prednostih in slabosti posamezne tehnologije. Svojo odločitev lahko snuje na podlagi ekonomskih in okoljskih meril, v pomoč pri izboru med različnimi ponudbami pa je na voljo tudi seznam kazalnikov, ki omogoča primerjavo med različnimi ponudniki,« razlaga Stegnar, ki še dodaja, da uporabnik platforme prejme tudi bon ugodnosti, ki ga lahko unovči, če bo menjal star ogrevalni sistem na kurilno olje s Kronotermovo toplotno črpalko ADAPT.Ob bonu so na voljo tudi sredstva Eko sklada, ki je lani odobril subvencije za občane , v višini 52 milijonov evrov. Od tega je 5,2 milijona namenjenih za subvencioniranje nakupa električnih vozil, 6,5 milijona za fotovoltaiko za samooskrbo z električno energijo, preostanek pa je rezerviran za krepitev energetske učinkovitosti stavb.Iz naslova Eko sklada je za občane in podjetja bilo do zdaj izplačanih 67,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, medtem ko je bilo za energetsko obnovo blokov izplačanih 4,9 milijona.