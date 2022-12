»Pandemija je pokazala tako grde kot spodbudne plati človeštva«

V zadnjih nekaj letih verjetno ni bilo znamke, ki se ne bi soočila z izjemnimi izzivi in spremembami. Globalni zdravstveni pandemiji je sledila ekonomska negotovost, vse hitrejši razvoj tehnologij in možnosti za povezovanje pa niso nujno olajšali sledenja trendom.

Pri tem so v prednosti podjetja z jasno miselnostjo. Eno od teh je Merkur zavarovalnica, ki svoje jubilejno, 30. leto zaključuje pozitivno tudi v smislu vračanja okolju, v katerem deluje. V kratkem intervjuju nam je Meta Lahne, članica uprave Merkur zavarovalnice, pojasnila strateško vizijo družbene odgovornosti, za katero meni, da bo tudi eden ključnih zavarovalniških trendov v letu 2023.

»Če izpolnjuješ potrebe okolja, jih lahko tudi napoveduješ.«

Meta Lahne, članica uprave Merkur zavarovalnice. Foto: osebni arhiv

Podjetja se morajo bolj kot kadarkoli tudi pri pomembnih poslovnih odločitvah opirati na dogajanje v širši in bližnji okolici, prisluhniti morajo željam in spoznati spremembe, ki zaznamujejo vsakdanjik. Tako bodo bolje razumeli novonastale potrebe, hkrati pa jim bo lažje uspelo vizualizirati tiste, ki šele prihajajo. Napovedovanje prihodnosti pa bo uspelo predvsem tistim, ki bodo ob tem vklopili tudi dobro mero empatije.

Podjetja, ki so vešča ocenjevanja svojega okolja in se trudijo tveganja zmanjševati, so tudi tista, ki v tem okolju uspevajo. »Pandemija covida-19 je pokazala tako grde kot spodbudne plati človeštva. Med spodbudnimi je bila predvsem pripravljenost sodelovati in pomagati,« je prepričana Meta Lahne.

Merkur zavarovalnica v središče postavlja čudež življenja - človeka. Posamezniku tako stojijo ob strani od rojstva in mu priskočijo na pomoč predvsem takrat, ko je najbolj potrebno. Ne le s ponudbo zavarovanj, svojo temeljno vizijo uresničujejo tudi skozi številne družbeno odgovorne projekte.

Družbeno odgovorni dogodki beležijo izjemen odziv in podporo. FOTO: Merkur zavarovalnica

»Letos nas je navdušil odziv na pobude, ki smo jih sprožili oziroma se jim pridružili – s supi smo čistili reke, podprli ozaveščevalno akcijo Lunine vile, društva za pomoč otrokom, ki so preživeli zlorabo, in omogočili movembrsko kampanjo »Dej se preglej!« društva OnkoMan. V središče vsega, kar kot zavarovalnica počnemo, postavljamo človeka in njegove želje, saj verjamemo, da z izpolnjevanjem potreb okolja lahko slednje tudi napoveduješ. Pri tem govorimo tako o družbenem okolju kot o naravnem. Glede na odzive je fokus na družbeno odgovornost ključen, saj nam s tem zaupa vedno več posameznikov in družin.«

Zavarovalniški trendi za 2023: odgovornost, personalizacija, digitalizacija

Družbena odgovornost je po mnenju Mete Lahne eden od osrednjih gradnikov prihodnjih strategij. To zajema trajnost, ki poskuša zavirati posledice podnebnih sprememb in sodelovanje z organizacijami, ki dokazano ravnajo etično in v interesu širše družbe. »Na skoraj vsaki konferenci in izobraževanjih obravnavamo tudi vprašanja raznolikosti, etike, družbene pravičnosti in okolijskih iniciativ, saj je med sodobnimi potrošniki tovrstno ocenjevanje ponudbe zavarovalnic postalo samoumeven korak.«

S 100 supi so udeleženci pobude Merkur zavarovalnice očistili več slovenskih rek. FOTO: Merkur zavarovalnica

Trendi prihodnosti so seveda povezani tudi s celostno digitalno transformacijo. Potrošniki so aktivni na številnih digitalnih kanalih, posledično pa bo za zavarovalnice poleg učinkovite večkanalne komunikacije ključna karseda brezhibna uporabniška izkušnja pri spletnem iskanju in sklepanju zavarovanj, napoveduje naša sogovornica.

Digitalizacija ima številne prednosti, ne le za uporabnike, ampak postaja vedno bolj dragoceno orodje podjetij, ki tako dobijo uporabne podatke, s katerimi lahko izboljšajo svoje poslovanje in s tem konkurenčnost na trgu. »Merljivost podatkov nam omogoča, da vsako točko stika s stranko – od nagovora do prodaje in podpore – lahko še izboljšamo. Zavarovalnice, ki bomo storitve proaktivno gradile okoli olajševanja vsakdanjega življenja strankam in skrbele za ponudbo posamezniku prilagojenih storitev, bomo leto 2023 zaključile zmagovito,« sklene Meta Lahne.

