Parkirišča in polnilnice so le manjši del naloge

V nadaljevanju preberite:

Prehod vozil na električni pogon bo seveda precej spremenil energetske potrebe Slovenije. Približno 40 odstotkov vse porabljene energije bo zdaj namenjene delovanju prometa in skoraj vsa ta energija se proizvede iz fosilnih goriv – naftnih derivatov. Pogledali smo, kje in katere so ključne prilagoditve in tudi kdaj se bodo te prilagoditve zgodile.