Petrol bo do konca leta pospešil investicije

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih ustvarila 4,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Količinsko sicer prodaja goriv raste. Čisti dobiček se je na ravni skupine okrepil za 30 odstotkov in je dosegel 123,6 milijona evrov.

»V prvih devetih mesecih leta 2024 smo v skupini Petrol kljub zahtevnim pogojem dosegli dobre rezultate, ki odražajo našo sposobnost prilagajanja in premišljenega ter skrbnega poslovanja. Obstoječi regulativni okvir v Sloveniji nam še vedno ne omogoča pokritja vseh operativnih stroškov in zato ne zagotavlja pogojev za dolgoročno rast, zlasti ob naraščajočih okoljskih zahtevah, ki jih moramo financirati iz dejavnosti prodaje naftnih derivatov. Kljub omejitvam na tem področju rezultati drugih segmentov, vključno z energetsko tranzicijo, potrjujejo, da je naša strategija diverzifikacije poslovanja uspešna,« je ocenil Sašo Berger predsednik uprave družbe Petrol Ljubljana,

Rast na Balkanu

V obdobju od januarja do septembra 2024 je skupina Petrol prodala 2.889.300 ton goriv in derivatov, kar predstavlja enoodstotno rast v primerjavi z lanskim letom. Ključni prispevek k tej rasti je povečanje prodaje na trgih Jugovzhodne Evrope, kjer Petrol krepi svojo prisotnost in prodajne aktivnosti. Prodaja na slovenskem trgu je v tem obdobju stabilna, vendar pod pritiskom zaradi regulacije cen. Manjši padec prodaje na trge EU je posledica lanske izredne prodaje zaradi pomanjkanja naftnih derivatov ob embargu na uvoz iz Rusije.

V segmentu trgovskega blaga in storitev je Petrol v prvih devetih mesecih ustvaril prihodke v višini 484,2 milijona evrov, kar predstavlja 13-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Prihodki iz tega segmenta so rezultat prilagajanja prodajnih mest novim trendom in navadam kupcev ter razširitve ponudbe, ki vključuje tudi svežo pripravljeno hrano in druge storitve za uporabnike na poti.

Število električnih polnilnic se je povečalo na 555, pri čemer Petrol sledi viziji postati vodilni partner v regiji Adriatik na področju infrastrukture za električno mobilnost. V tem obdobju je Petrol prodal tudi 14,6 teravatnih ur (TWh) zemeljskega plina in 8,4 TWh električne energije. Viden je rahlo negativen trend prodaje v segmentu poslovnih odjemalcev zaradi slabših makroekonomskih razmer, ne glede na to pa Petrol zaznava rast števila gospodinjskih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina.

Marže ostajajo problem

V poslovnem načrtu za leto 2024 je Petrol predvidel skupno 130 milijonov evrov investicij, od tega 44 odstotkov v projekte energetske tranzicije. Zaradi izziva prenizkih marž smo bili v prvih devetih mesecih primorani sredstva za investicije prilagoditi oziroma jih omejiti na najnujnejše. Za naložbe smo namenili 41,7 milijona evrov. V zadnjem kvartalu načrtujemo pospešitev investicijske aktivnosti.

Prenizke regulirane marže v Sloveniji onemogočajo ustrezno financiranje dodatnih zakonsko obvezujočih korakov v energetski tranziciji, kot so stroški za vmešavanje biogoriv, dajatve CO 2 in stroški, povezani z zagotavljanjem prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Petrol zato poziva k prilagoditvi regulatornega okvira.

Pričakovanja do konca leta

»Naša prizadevanja za doseganja ciljev ob hkratnem upoštevanju regulativnih omejitev kažejo na našo sposobnost inovativnega pristopa in prilagajanja v dinamičnem okolju. Z upoštevanjem nespremenjenega regulatornega okvirja ocenjujemo, da bo skupina Petrol dosegla načrtovane poslovne rezultate,« so povedali v Petrolu.