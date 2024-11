Telekom Slovenije za petino zvišal napovedi letošnjega dobička

Telekom Slovenije po objavi devetmesečnih rezultatov ocenjuje, da bo telekomunikacijska skupina letos presegla načrtovani poslovni izid. Ocenjujejo, da bodo ustvarili 717 milijonov evrov prihodkov, kar je na ravni načrtovanega, in 52 milijonov evrov čistega dobička, to pa je 21 odstotkov več od načrtovanega.

Skupina Telekom Slovenije je od januarja do septembra 2024 ustvarila 536,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je dva odstotka več kot v istem obdobju leta 2023. Matična družba je prihodke povečala za odstotek na 461 milijonov evrov, kosovski Ipko pa za sedem odstotkov na 73,3 milijona evrov.

Skupina je prihodke povečala zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje IT-blaga in storitev, povečali so se tudi prihodki finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj. Skupina je imela konec septembra šest odstotkov več mobilnih maloprodajnih uporabnikov in štiri odstotke več fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov kot pred letom dni. Uporabnike povečujejo tako v Sloveniji kot na Kosovu, so sporočili iz operaterja.

Visoka rast dobička na Kosovu

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine dosegel 185,3 milijona evrov, kar je dva odstotka oziroma za 3,6 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 34,9-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Pod črto je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 46,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov oziroma 6,7 milijona evrov več kot lani. Matična družba Telekom Slovenije je imela 25,6 milijona evrov čistega dobička, kar je štiri odstotke več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček kosovske družbe Ipko pa je zrasel za 22 odstotkov na 19,2 milijona evrov.

V telekomunikacijskem operaterju na podlagi trenutno znanih informacij ocenjujejo, da bodo poslovni prihodki znašali 717 milijonov evrov, kar je na ravni načrtovanega, EBITDA bo znašal dva odstotka več od načrtovanega oziroma 238 milijonov evrov, čisti dobiček pa 21 odstotkov oziroma 52 milijonov evrov več od načrtovanega.

Dobra tretjina več investicij kot lani

Za investicije je skupina v devetih mesecih skupno namenila 157,2 milijona evrov, kar je dobro tretjino več kot lani. Investicijska vlaganja so povečali tako v Sloveniji za 27 odstotkov na 110 milijonov evrov kot na Kosovu s 16 milijonov evrov na 43 milijonov evrov.

»V okviru celovite modernizacije, s katero povečuje tudi pokritost in krepi kapacitete, je Telekom Slovenije v zadnjem letu zmogljivost svojega mobilnega omrežja 4G povečal za 40 odstotkov, omrežja 5G pa za več kot trikrat,« so zapisali v medletnem sporočilu. S tehnologijo 4G tako trenutno pokriva 98 odstotkov prebivalstva, s tehnologijo 5G pa 76 odstotkov prebivalstva. V letu 2025 bo Telekom Slovenije s 5G zagotovil 99-odstotno pokritost prebivalstva.