Petrol pričakuje normalno 2022

Petrol v prihodnjem letu načrtuje 158,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 35 odstotkov več, kot je skupina ustvarila v zadnjih štirih četrtletjih. Kako bo dosegel ta rezultat in kaj so ključni izzivi, pa preberite v nadaljevanju.

Petrol predvideva, da ukrepi za zajezitev pandemije prihodnje leto ne bodo več omejevali mobilnosti in da se obnašanje potrošnikov po ukinitvi pogoja PCT povrne v ustaljene okvire. Glavno tveganje za dosego zastavljenega načrta Petrolu predstavljajo negativni vplivi energetske krize na inflacijo in posledično na rast življenjskih stroškov ter obvladovanje višjih stroškov poslovanja.

Prihodki od prodaje se bodo povzpeli za okoli 50 odstotkov (glede na zadnja štiri četrtletja) in dosegli 5,9 milijarde evrov. To naj bi zadoščalo za 643,9 milijona evrov kosmatega poslovnega izida (prihodki od prodaje zmanjšani za nabavno vrednost prodanih izdelkov in storitev). Ob tem moramo opozoriti, da je takšna rast prihodkov tudi posledica višjih cen energentov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se bo, glede na zadnja štiri četrtletja, povečal za 30 odstotkov in dosegel 297,8 milijona evrov.

Petrol prihodnje leto načrtuje prodajo 3,6 milijona ton proizvodov iz nafte, okoli 162.400 ton utekočinjenega naftnega plina ter 24,2 TWh zemeljskega plina. S prodajo trgovskega blaga želi Petrol ustvariti 532,2 milijona evrov prihodkov. Del poslovanja Petrola bodo tudi proizvodnja, trgovanje in prodaja električne energije in energetske ter okoljske rešitve.

Petrol je v prvih devetih mesecih letos prihodke medletno povečal za 34 odstotkov, tako da so presegli tri milijarde evrov. Čisti dobiček prvih devetih mesecev pa znaša 86,8 milijona evrov, kar je 122 odstotkov več kot v istem obdobju lani, ko so po izbruhu epidemije veljale zelo stroge omejitve gibanja. Poslovanje celotnega letošnjega leta bo družba razkrila sredi marca prihodnje leto.