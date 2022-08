Petrol regulacija cen pahnila v izgubo

Skupina Petrol je v prvem polletju zaradi zamrznitve cen ustvarila 5,3 milijona evrov čiste izgube, pripisane delničarjem Petrola, je razvidno iz polletnega poročila družbe. V izkazih sicer ni vključena terjatev do države zaradi dveh obdobij zamrznitve cen.

Petrol pojasnjuje, da je od 15. marca do polletja, kar 90 odstotkov obdobja prodajal naftne derivate po nižji ceni od nabavne. Dodaja, da so na Hrvaškem cene regulirana od 7. februarja naprej. Petrol ocenjuje, da je zaradi tega skupni izpad EBITDA znašal 123,4 milijona evrov, od tega je 108,9 milijona evrov posledica omejitve cene v Sloveniji, na Hrvaškem pa je primanjkljaj 14,5 milijona evrov. Če bo družbi uspelo dobiti povrnjeno škodo zaradi izpada prihodkov, bo letošnje poslovanje družbe v skladu z načrti, sicer pa cilji ne bodo doseženi.

Spomnimo, zaradi visokih cen energentov je Slovenija dvakrat zamrznila cene pogonskih goriv, in sicer med 15. marcem in 30. aprilom (31. marca je v zamrznitev vključila še veleprodajne cene). Po desetdnevni prekinitvi pa je nato vlada cene ponovno zamrznila 11. maja. To zamrznitev je nova vlada nadomestila z uredbo, po kateri se cene pogonskih goriv na črpalkah izven avtocest prilagajajo borznim vsaka dva tedna. Toda v tej uredbi je do 17. avgusta trgovcem postavila izjemno nizko maržo.

Večja prodaja manjše marže

Petrol je sicer v prvem polletju ustvaril 4,15 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 126 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Vendar pa je rast pretežno posledico bistveno višjih cen energentov. Kosmata marža, to je razlika med prihodki in nabavno vrednostjo prodanih izdelkov in storitev, se je medletno zmanjšala za pet odstotkov in dosegla 245 milijonov evrov. Primerjava z lanskim letom je sicer nekoliko otežena zaradi konsolidacije hrvaške družbe Crodux.

Matični družbi, ki pretežno posluje v Sloveniji, so se kosmate marže medletno sesedle za 30 odstotkov. Vendar pa je k maržam smiselno dodati tudi učinek izvedenih finančnih instrumentov, ki jih Petrol uporablja za zaščit pred tečajnimi in cenovnimi nihanji. Iztržek z izvedenimi finančnimi instrumenti je bil kar 62 milijonov evrov slabši kot lani. Družba učinek izvedenih finančnih instrumentov knjiži med drugimi poslovnimi prihodki. S temi instrumenti se družba lahko zaščiti pred nihanji, ki nastanejo v času med nabavo in prodajo izdelkov, seveda pa ne more zaščiti vpliva regulacije.

Petrol je sicer v prvem polletju prodal 1,88 milijona ton izdelkov iz nafte, kar je 36 odstotkov več kot v istem lanskem odboju. Rast je delno posledica izhoda iz epidemije, delno pa prevzema hrvaške družbe. Močno, kar za 53 odstotkov je upadla prodaja zemeljskega plina, za 14 odstotkov pa je upadla tudi prodaja električne energije. Dva odstotka so upadli tudi prihodki od prodaje trgovskega blaga.

Zaradi omenjene konsolidacije so se stroški poslovanja zvišali za 22 odstotkov in v prvem polletju znašali 229 milijonov evrov.

Dobiček iz poslovanja trgovca je tako ob polletju dosegel 3,3 milijona evrov, kar je vsega pet odstotkov lanskega dosežka v istem obdobju. Zgolj v drugem četrtletju je Petrol ustvaril 39,8 milijona evrov izgube iz poslovanja.

Poletna izguba znaša 5,3 milijona evrov, medtem ko je v istem lanskem obdobju Petrol ustvaril 25,7 milijona evrov čistega dobička. Zgolj v drugem četrtletju je Petrol utrpel 34,4 milijona evrov čiste izgube, kar je najslabše četrtletje od zaključka leta 2008, ko je trgovec ob izbruhu gospodarske krize izgubo ustvaril s prevrednotenjem premoženja.

Pojasnimo, da izguba celotne skupine sicer znaša1,3 milijona evrov, vendar pa so bolje poslovale odvisne družbe, ki niso v stoodstotni lasti Petrola. Lastnikom manjšinskih deležev v hčerinskih družbah tako pripada 3,9 milijona evrov dobička, delničarjem Petrola pa 5,3 milijona evrov izgube.

Cepitev delnic

Petrol bo v prihodnjih tednih tudi razdelil delnice v razmerju 1:20. Postopki za delitev so se že začeli prejšnji teden, o zaključku postopka, pa bo Petrol delničarje še obvestil. Cilj delitve delnic je predvsem povečati likvidnost delnic Petrola in s tem tudi boljšo dosegljivost vlagateljem. Ker bo vsak vlagatelj za eno obstoječo delnico prejel 20 novih, bo potrebnega nekoliko več razmišljanja pri primerjanju starih in novih cen. Včerajšnji zaključni tečaj 485 evrov bo tako po delitvi enako 24,25 evra. Delitev delnic nima nobenega vpliva na davčne in druge obveznost delničarjev. Bodo pa lahko, predvsem manjši delničarji lažje uravnavali svoj portfelj.