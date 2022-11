Podatki nam pripovedujejo pomembne zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Pripovedovanje zgodb in intuitivni vizualni elementi so privlačna rešitev, kako doseči razumevanje kritičnih vpogledov – pa naj gre za direktorja ali stranke podjetja. Vizualizacija podatkov spremeni poslovne informacije v grafike in grafikone, ki jih uporabniki lažje razumejo – vsaj v primerjavi z nepreglednimi vrsticami besedila in številkami. Pripovedovanje (poslovnih) zgodb iz podatkov postavi podatke v kontekst – bodisi prek nadzornih plošč, interaktivnih poročil ali čudovitih vizualnih podob.