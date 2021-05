Podpiramo načrte za vaš novi dom

Banka ni bavbav

FOTO: SKB

S povprečno plačo do kredita

Najnižji obrok še ne pomeni najbolj ugodnega kredita

FOTO: SKB

Preverite posebne ponudbe

V SKB banki so znani po celoviti in individualni obravnavi ter tem, da za stranko poiščejo najugodnejšo kreditno možnost. Odlična izbira je tudi t. i. družinski kredit, kjer kredit za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine najame in odplačuje več ožjih družinskih članov, ki si finančno breme porazdelijo.

Dom je naš temelj, okolje, kjer smo varni. Nič čudnega, da si vsi želimo čim prej rešiti stanovanjsko vprašanje.Veliko ljudi si želi zase ali za svojo družino kupiti novo stanovanje ali zgraditi hišo, vendar zaradi takšnih ali drugačnih razlogov meni, da kredita za nakup vse dražje nepremičnine ne more dobiti. V SKB banki so se odločili posameznikom in družinam pomagati do idealnega doma z akcijsko ponudbo dolgoročnega stanovanjskega kredita. Ker se nepremičnine – gledano skozi statistične oči – dražijo, je treba stanovanjsko vprašanje rešiti čim prej.Kam po denar? V hišo denarja, vendar. Banke imajo ta trenutek veliko presežnih sredstev, zato se lahko nadejate zelo ugodnih posojil, posebej dolgoročnih. Ko boste obiskali bančnega svetovalca, bo eden od prvih korakov preverjanje vaše kreditne sposobnosti. Višina mesečnega obroka kredita je namreč odvisna od višine vaših prihodkov in morebitnih že obstoječih obremenitev iz naslova kreditov ali lizingov. Kreditno sposobnost lahko dodatno znižajo stroški vzdrževanja družinskih članov (otrok), bližajoča se upokojitev in odločitev o najemu kredita s spremenljivo obrestno mero, ki ima vračunano dolgoročno pričakovano rast referenčne obrestne mere.Sicer pa predlagamo, da »domačo nalogo« naredite še pred obiskom bančne poslovalnice. Svojo okvirno kreditno sposobnost lahko hitro preverite tudi s pomočjoTako boste dobili boljšo sliko, kaj lahko pričakujete.Lasten dom ni utopija. Je pa še toliko lažje dostopen, če ga gradita dva. Oglejmo si primer povprečne slovenske družine, ki jo sestavljata starša s povprečno slovensko neto plačo v višini 1.300 evrov, ki imata dva otroka, gospodinjstvo pa je trenutno brez drugih kreditnih obveznosti. Vsak od staršev s povprečno (in za zdaj še neobremenjeno) plačo, ki prejema tudi 200 evrov nadomestila za prevoz na delo in prehrano, lahko dobi stanovanjski kredit na 25 let v višini 115.000 evrov z mesečno anuiteto 473 evrov. Ob upoštevanju podatka, da so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani okoli 2.800 evrov na kvadratni meter, si lahko družina z dvema otrokoma privošči stanovanje velikosti 80 kvadratnih metrov – ali pa celo hišo zunaj prestolnice.Še praktični nasvet. Pri najemu stanovanjskega kredita ne iščite le najnižjega mesečnega obroka. Pomembni so tudi drugi dejavniki, predvsem obrestne mere. Kot rečeno so te trenutno (skoraj rekordno) nizke. Kredit s spremenljivo obrestno mero je videti na prvi pogled ugodnejši, a se bo, če referenčna obrestna mera (Euribor), ki je trenutno celo negativna, postane pozitivna, anuiteta takoj povišala. Fiksna obrestna mera je tako varnejša izbira – saj je ves čas odplačevanja enaka, enakomerne so tudi mesečne anuitete, celoten strošek poplačila kredita pa je znan že ob podpisu pogodbe.Skupna obrestna mera, ki določi končno preplačilo kredita, je namreč sestavljena iz referenčne obrestne mere in pribitka. Ker se spremenljiva obrestna mera spreminja skozi celotno odplačilno dobo, strokovnjaki pri dolgoročnih kreditih pogosto svetujejo izbiro kredita s fiksno obrestno mero. Ta stranki kljub nekoliko višji mesečni anuiteti dolgoročno prinaša varnost pred dvigom obrestne mere, stranka pa že ob najemu kredita ve, koliko denarja bo morala na koncu vrniti.Poleg tega velja lastno sposobnost odplačila dolga oceniti kar se da realno in vračunati nekaj rezerve. Pa tudi zavarovati kredit – s hipoteko na nepremičnini, plačilom zavarovalne premije ali osebnim poroštvom.Naročnik oglasnega sporočila je SKB banka d.d.