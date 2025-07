Dončić izgubil prijatelja, zdaj tarča center, ki ga je premagal na naboru

Denver našel rešitev za Porterja

Michael Porter ml. se iz Denverja seli v Brooklyn, ob njem so Nuggets v New York poslali še izbor v prvem krogu nabora leta 2032. V zameno pa so dobili Cama Johnsona, enega najboljših strelcev za tri točke v ligi NBA, ki je zelo podobno učinkovit kot Porter, a 17 milijonov dolarjev na sezono cenejši. Nuggets bodo tako lahko konkretno osvežili moštvo okrog Nikole Jokića in se znova približali vrhu lige NBA.