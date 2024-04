Pogoji za odškodnine družbenikom niso neustavni

V nadaljevanju preberite:

Ustavno sodišče je presodilo, da zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra med 23. julijem 1999 in 15. januarjem 2008 ni v neskladju z ustavo. A to za prizadete družbenike izbrisanih podjetij ni najboljša novica, kljub temu pa sodba, menijo, odpira možnosti za popravek zakona tako, da bi v praksi omogočil izplačilo odškodnin in tako vsaj delno popravo krivic.