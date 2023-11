Pogosto plačujete s kartico? Potem morate prebrati tole!

Redno jih uporablja že več kot 85 % Slovencev, ki tovrstno plačevanje uporabljajo tudi vse pogosteje. Pa se res zavedamo vseh prednosti in pasti kartičnega plačevanja?

Denar – kjer koli in kadar koli ga potrebujete …

Ključne prednosti plačilnih kartic so njihova enostavna uporaba, hitrost in transparentnost plačil. Kartice pa nam lahko omogočajo tudi plačilo na obroke, rezervacijo potovanj, v sklopu svojih kritij ponujajo celo različna zavarovanja in ugodnosti za imetnike. Zato dobro preverite celoten paket, ki vam ga banka ponudi skupaj s kartico.

… a po kakšni ceni?

Strošek uporabe plačilnih kartic je odvisen od tipa kartice in banke. Vsekakor pa je pred sklenitvijo kartičnega računa smiseln razmislek, za kakšen namen kartico potrebujemo in ali stroški upravičujejo obseg transakcij, ki jih nameravamo opraviti. Raba plačilnih kartic naj bo premišljena, saj občutek večje plačilne sposobnosti lahko pripelje v negativno stanje na računu, ki nas lahko drago stane.

NAGRADNA IGRA: Izkoristite prednosti Addikovih kreditnih kartic Mastercard, sprejmite zeleni izziv in se odpeljite na elektriko!

Do 23. decembra lahko sodelujete v najbolj zeleni nagradni igri za privlačne nagrade, ki jo prirejata Addiko banka in Mastercard. Vse, kar morate narediti, je nakup v vrednosti vsaj 50 evrov z Addikovo kreditno kartico Mastercard!

Več nakupov opravite, več možnosti imate, da osvojite eno od zelenih nagrad:

1 x električni avtomobil Tesla za pol leta

20 x električni skiro

In če Addikove kreditne kartice Mastercard še nimate? Pridobite jo lahko v kateri koli poslovalnici Addiko banke in z njo tudi vi sodelujete v nagradnem žrebu.

Več o nagradni igri na: www.addiko.si/nagradna-igra-addiko-banka-in-mastercard-zeleni-izziv

Poiščite pravo kartico zase

Med Slovenci so najbolj priljubljene debetne kartice, ki jih redno uporablja več kot polovica prebivalstva. Pri plačilu z debetno kartico gre za enak princip kot pri dvigu z bankomata – znesek se takoj odšteje z vašega osebnega računa. Pri kreditni kartici pa na izbrani datum prejmete mesečni obračun vseh opravljenih plačil, ki se nato omogoča nakup na do 60 obrokov – brez obresti.

Vsaka transakcija šteje!

Addiko banka se je v sklopu svoje trajnostne strategije zavezala tudi k zelenemu cilju. Za vsakih 150.000 transakcij z Addikovimi kreditnimi karticami Mastercard v času trajanja nagradne igre »Addiko in Mastercard – zeleni izziv« bodo postavili električno polnilnico v kraju, kjer imajo poslovalnico.

Sprejmite zeleni izziv in morda bo brezplačna električna polnilnica zrasla ravno v vašem kraju!

Varnost naj bo na prvem mestu

Vse pogosteje beremo o različnih spletnih goljufijah, ki so povezane s spletnimi plačili in zlorabami osebnih bančnih podatkov. Zato je pomembno, da si varnost zagotovite z možnostjo SMS-obveščanja o vseh opravljenih transakcijah in avtentifikacijo pri vsakem večjem nakupu. Seveda pa vselej velja previdnost pri osebnih in bančnih podatkih, kot so davčna številka, geslo, uporabniško ime, številka kartice ipd., ki jih nikoli ne delite z neznanci.

Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka