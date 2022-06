Politični funkcionarji ne bodo več smeli voditi državnih družb

Tako kot to že velja za nadzornike, naj bi poslej tudi za člane uprav oziroma poslovodstva državnih družb veljalo priporočilo glede nezdružljivosti političnih funkcij. To namreč določa spremenjeni Kodeks upravljanja državnih družb, ki ga je sprejel Slovenski državni holding (SDH).

Po kodeksu se za članstvo v poslovodstvu družbe ne bodo mogle potegovati osebe, ki so v zadnjih šestih mesecih opravljale funkcijo v politični stranki, na katero so bile voljene in imenovane ali pa so opravljale funkcijo, ki je po zakonu o integriteti nezdružljiva s članstvom v poslovodstvu gospodarske družbe. S tem se pravilo, ki že velja za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države po zakonu o SDH dodaja tudi za poslovodstva teh podjetij.

Spomnimo: ker te omejitve za poslovodstva doslej ni bilo, je v času prejšnje vlade predsednik uprave Darsa postal takratni podpredsednik stranke NSi Valentin Hajdinjak, šef Elektra Ljubljana pa vodja kabineta ministra za infrastrukturo Aleksander Zupančič. Do takšnih kadrovskih potez so bili večkrat kritični tudi v Združenju nadzornikov Slovenije.

IZ SDH so sporočili, da so s priporočilom uredil tudi situacijo, ki v zakonu ni eksplicitno sankcionirana, in sicer da naj naknadno nastalo neizpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta vodi v prenehanje mandata. Poudarek v tem priporočilu je na sankcioniranju situacije, ko član nadzornega sveta naknadno preneha izpolnjevati pogoje iz 3. odstavka 21. Tak je bil primer Zupančiča, ki je nadzornik Petrola, naknadno pa je postal še predsednik up uprave Elektra Ljubljana.

»Z navedenimi priporočili na področju kadrovanj SDH ureja področja, pri katerih so se v preteklosti zasledila določena tveganja upravljanja,« pravijo v holdingu.