Pot k normalizaciji obvezniških trgov se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

Obdobje negativnih obrestnih mer, ki je bilo značilno za koronavirusno obdobje, se končuje. Skokovita rast inflacije, ki so jo dodatno pognale vojna v Ukrajini in posledične sankcije proti Rusiji, sili večje centralne banke k normalizaciji monetarne politike. Priča smo rasti zahtevanih donosnosti obveznic, ki imajo za posledico padce cen obveznic. V Evropi so te letos v povprečju izgubile sedem odstotkov vrednosti.