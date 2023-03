Tesla želi po letu 2030 proizvesti 20 milijonov vozil na leto

Podjetje Tesla, ki je te dni doseglo mejo štiri milijone izdelanih električnih avtomobilov, je na predstavitvi, ki ji pravijo Investor Day (Dan za vlagatelje), predstavilo najrazličnejše vidike njihovega delovanja in kaj morajo vse to izboljšati, če želijo v prihodnosti, konkretno leta 2030, doseči letno proizvodnjo 20 milijonov vozil na leto. Ta je lani dosegla 1,3 milijona, letos pa naj bi se dvignila na 1,8 milijona. Govorili so o prihodnji generaciji vozil, drugače, kot se je pričakovalo, pa bolj konkretni o kakem novem izdelku niso bili.

Podjetje želi v prihodnje stroške same izdelave vozil znižati za polovico, v smislu stroškov želijo izboljšati še marsikaj drugega, pa naj gre za baterije, električni pogon ali polnilnice. Glede baterij je njihov prvi mož Elon Musk dejal, da bo imela v prihodnosti velika večino električnih vozil (z izjemo tistih z zelo velikim dosegom) baterije, v katerih bodo za katodo uporabljali železo, ki ga je v zemlji v izobilju. Podobno meni, da je veliko litija, le njegovo rafiniranje je za zdaj težje.

O obliki, podobi naslednjih avtomobilov niso dali kakih namigov, šef njihovega oblikovanja Franz von Holzhausen, je dejal, da bodo podrobnosti razkrili kdaj drugič. Glede Tesle se sicer že dolgo pričakuje, da bo pripravila avtomobil, ki bo cenejši od modela 3, za katerega je treba po nedavnem znižanju cene plačati od 42 tisoč evrov naprej.

Podjetje ima sicer trenutno v ponudbi »le« štiri modele, ki sodijo v višji cenovni rang. Musk je dejal, da bi jih lahko nekoč imeli kvečjemu 10. Avtomobili imajo po njegovm danes le mnoge izvedenke zaradi izvedenk. Nekoč bodo tako kot pametni telefoni

Tesla ima za zdaj štiri velike tovarne, med njim je tudi tovarna v Austinu v Texasu (na fotografiji). Naslednja bo v Mehiki. FOTO: Go Nakamura Reuters

Proizvodni šef Thom Zhou je poudaril, da sedanje štiri giga tovarne, v katerih je maksimalna letna zmogljivost skupaj 2 milijona vozil na leto, za prihodnosti ne bodo dovolj, da je tudi pri njihovem postavljanju potrebna hitrost in čim nižji stroški. Uradno so potrdili, da bodo naslednjo postavili v Mehiki v Monterreyu. Na koncu predstavitve vseh vidikov njihovega delovanja je govoril tudi finančni direktor Zach Kirkhorn in omenil, da bi lahko za cilj proizvodnje 20 milijonov vozil na leto do leta 2030 namenili nekoč nepredstavljivo velika sredstva.