Povprečna plača nekoliko nižja od plače za marec

Povprečna bruto plača za april 2023 je znašala 2181,70 evra. Od plače za marec je bila nižja, nominalno za 0,5 odstotka, realno pa za dva odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1417,69 evra in je bila od plače za marec nominalno nižja za 0,4 odstotka, realno pa za 1,9 odstotka.

V primerjavi s plačo za april prejšnjega leta je bila nominalno višja (v bruto znesku za devet odstotkov, v neto znesku za 8,7 odstotka), realno pa nižja (v bruto znesku za 0,4 odstotka, v neto znesku za 0,6 odstotka).

Nižja le v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju znižala za 2,5 odstotka, v javnem sektorju pa zvišala za 3,4 odstotka (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 6,5 odstotka). Rast plač v javnem sektorju in v institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je predvsem posledica povišanja uvrstitve delovnih mest (večinoma za en plačni razred) s 1. aprilom 2023 v okviru dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Najvišja v dejavnosti rudarstvo

Povprečna bruto plača je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (3351,01 evra). V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za marec tudi najbolj zvišala (za 25,4 odstotka; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil). Najbolj znižala pa se je v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 15,8 odstotka; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil).