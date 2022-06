Povprečno prodajo 3000 litrov, v nedeljo so 30.000 litrov dizla

Povprečna dobavljena količina goriva na slovenske bencinske servise je bila zadnji konec tedna 60 odstotkov višja kot prejšnja dva konca tedna. Vendar je bilo povpraševanje po gorivu bistveno višje kot sicer, so ugotovili v preiskavi tržni inšpektorji. Ti so tudi preiskovali, zakaj so nekateri točili gorivo iz črpalk, ki so bile označene, da nimajo goriva.

Tržni inšpektorji so v preiskavi pomanjkanja goriv od ponedeljka opravili 188 nadzorov, ti potekajo še danes, je dejala glavna tržna inšpektorica Andreja But. Edina ugotovljena kršitev je, da en ponudnik ni spoštoval uredbe o določitvi najvišje cene goriv. Zavezanec je kršitev ponovil, inšpektorat vodi prekrškovni postopek.

Glede pomanjkanja goriv so ugotovili, da so se te težave pojavljale predvsem v notranjosti države pri manjših bencinskih servisih. »Ugotovljena so bila velika odstopanja v prodaji glede na povprečno prodajo na posamičnih črpalkah,« je dejala Andreja But. Navedla je dva primera z manjših črpalk. Na eni je povprečna dnevna prodaja 3000 litrov dizelskega goriva, v nedeljo so prodali 30.000 litrov. Na drugi pa je povprečna prodaja 7000 litrov dizelskega goriva, medtem ko so v nedeljo prodali 23.600 litrov. »Dobava goriva na ta servis običajno poteka na nekaj dni, v nedeljo je bila dobava opravljena dvakrat,« je pojasnila.

»Največ prejetih prijav se je nanašalo na to, da so stranke lahko točile gorivo, čeprav so bile ročke prekrite. Po izjavah upravljavcev bencinskih servisov in naših ugotovitvah mora v rezervoarju ostati določena količina goriva zaradi smeti in prisotnosti vode,« je dejala. Pojasnila je, da prodajalci na nekaterih servisih ne morejo zaplombirati ene vrste goriva, ne da bi pri tem enako storili tudi za drugo vrsto. To bi pomenilo, da bi, denimo, ob pomanjkanju dizla onemogočili tudi prodajo bencina.