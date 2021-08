Prednost imajo predpisana usposabljanja

V nadaljevanju preberite:

Epidemija covida-19 je predvsem lani zelo omejila izobraževalno dejavnost, tudi na področju usposabljanja že zaposlenih. Kako so se podjetja in izobraževalne institucije prilagodile novim razmeram?

»Razmere, povezane s covidom-19, so za številna podjetja še vedno negotove. Podjetja poskrbijo, da zaposleni opravijo vsa obvezna, predpisana usposabljanja. Opažamo tudi povečano povpraševanje po internih izvedbah usposabljanja v manjših podjetjih,« je povedal Aleš Dremel, direktor Centra za poslovno usposabljanje na Gospodarski zbornici Slovenije.