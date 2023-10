Preiskave zaradi prodaje deleža pri lastniku Bia Separations

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti preiskujejo stanovanjske, poslovne in druge prostore na območju ljubljanske policijske uprave, preiskovalci italijanske finančne policije (Guardia di Finanze) pa hkrati preiskujejo stanovanjske, poslovne in druge prostore v Italiji, so sporočili iz policije. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za preiskave zaradi prodaje deleža lastnika ajdovske družbe Bia Separations.

»Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je storjeno na škodo gospodarske družbe v lasti Republike Slovenije. Kaznivega dejanja so osumljene tri fizične osebe, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na tri fizične osebe in tri pravne osebe na območju Slovenije in na eno fizično osebo in eno pravno osebo na območju Italije. Velika protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot 14 milijonov evrov, za isti znesek je oškodovano premoženje Republike Slovenije,« so pojasnili na policiji.

Zloraba položaja

Dodali so, da naj bi osumljena fizična oseba z namenom, da bi gospodarski družbi z območja Italije pridobila protipravno premoženjsko korist, zlorabila svoj položaj s tem, ko je sklenila škodljivo pogodbo o prodaji poslovnega deleža v družbi tveganega kapitala za bistveno nižjo ceno od realne, pri tem pa je vedela in se zavedala, da je družba z območja Policijske uprave Nova Gorica, v kateri je imela družba tveganega kapitala lastniški delež, v postopku prodaje in da bo prodana po visoki vrednosti. Dve fizični osebi pa sta kaznivo dejanje pomagali izvršiti.

Na SDH so za časnik Finance potrdili, da preiskava NPU poteka tudi na sedežu SDH, razlog pa je primer prodaje družbe Meta Ingenium iz leta 2020. Kot je znano, je SDH svoj 49-odstotni delež v Meti Ingenium za 1,9 milijona evrov plus 1,2 milijona evrov dodatne kupnine zaradi uspešne prodaje Bia Separation. Vendar je dobra dva meseca kasneje ajdovsko družbo za 360 milijonov evrov prevzel nemški Sartorius. Če bi SDH ostal v lastništvu Mete, bi bil upravičen do vsaj 18 milijonov evrov kupnine.

Zaradi te prodaje sta januarja 2021 upravo SDH morala zapustiti člana Boštjan Koler in Boris Medica, prav tako je s položaja odstopil nadzornik SDH Igor Kržan, ki je v času prodaje naložbe začasno vodil upravo SDH.