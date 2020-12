Previdno v 2021, a vsaj bolj predvidljivo

V nadaljevanju preberite:



V zadnjem delu leta slovenske borzne družbe, pa tudi borzne družbe po svetu, razkrivajo načrte za prihodnje leto. Ti bodo marsikje precej neobičajni in seveda posledica vpliva epidemije. Prihodnje leto bo za borzne družbe verjetno nekoliko bolj predvidljivo, čeprav bodo izzivi marsikje podobni kot letos. Za vlagatelje pa to pomeni še eno zelo negotovo leto.



Kakšne načrte bodo predstavili Petrol, Luka Koper, Mercator, Sava Re, Zavarovalnica Triglav, Cinkarna Celje? In kaj napoveduje novomeška Krka.