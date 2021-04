Pričakovana inflacija je oklestila vrednost obveznic

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko svetovni delniški trgi letos izkazujejo zelo visoke donose, so obveznice ubrale nasprotno pot, saj so večinoma izgubile del vrednosti. Rast donosnosti obveznic, ki je obratno sorazmerna s ceno obveznice, je bila najbolj izrazita v ZDA. Konec marca se je donosnost desetletnih državnih obveznic, imenovanih treasuries, povišala vse do ravni 1,77 odstotka, posledično so izgubile kar 13,5 odstotka vrednosti.