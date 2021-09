Prihodnje leto ciljamo na milijardo evrov prihodkov

V nadaljevanju preberite:

Radovan Bolko, predsednik uprave koncerna Kolektor je večino poslovnega leta 2020 preživel kot krizni menedžer in je moral sprejemati neprijetne odločitve. Letos, ko gre zgolj na videz za bolj mirno leto, se ukvarja s pomanjkanjem materiala in delavcev. Koncern Kolektor, podjetje v slovenskem lastništvu, bo prihodnje leto ciljal na milijardo evrov prihodkov.



- Kako komentirate rezultate po segmentih. Mobilnost, gradbeništvo, energetika?



- Kakšno je razmerje med neto dolgom in denarnim tokom?



- Kakšne projekte razvija Kolektor glede novih pogonov?



- Kolektor iz Nemčije iz mesta Essen seli proizvodnjo. Kako teče ta projekt?



- Kako se razvija proces iskanja strateškega partnerja za Turboinštitut?



- Kakšna bo nova organizacijska struktura Kolektorja?