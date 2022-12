Prihodnost je lahko le trajnostna

Besedi trajnost in sonaravnost večkrat povežemo z ekologijo in načini, kako sami vplivamo na skrb za okolje. Želimo ohraniti, kar nam narava ponuja, jo spoštovati in svoje navdušenje nad naravno danimi lepotami, ki so predvsem v naši domovini izredno raznolike in bogate, prenesti na naslednje rodove.

Ta pogled nas nikakor ne more presenetiti, saj je 58 % Slovenije prekrite z gozdovi, 13 % ozemlja so zavarovana območja neokrnjene narave in biotske pestrosti. Slovenci imamo skrb za okolje zapisano v svoji DNK, prenaša se iz generacije v generacijo, zato smo tudi hitro prevzeli miselnost recikliranja, prehod s plastičnih vrečk na bolj trajnostne možnosti in ohranjamo lokalno nakupovanje živil. Čeprav iz narave radi jemljemo z nabiranjem njenih plodov, ji vso ljubezen vračamo z marsikaterim prostovoljnim projektom, ki želi omejiti breme, ki ga naravi prinašamo s svojo prisotnostjo.

Večkrat delimo svoje znanje z drugimi, bližje smo skupni prihodnosti. FOTO: iStock

Trajnost, kako blizu vam je njen pomen?

Okoljevarstvo pa je le eden izmed treh principov, ki gradijo trajnost in so pomembni za stabilno globalno prihodnost. Ti trije principi so skrb za okolje, družbena odgovornost in odgovorno upravljanje podjetij.

Skrb za okolje in njene tematike so nam najbližje. Veliko smo že naredili in vendar je vsak dan priložnost za dodatne korake, ko izbiramo med možnostmi z manjšim ali večjim vplivom na okolje. Med fosilnimi gorivi in elektriko iz obnovljivih virov. Med hrano, ki je prepotovala na stotine kilometrov, in lokalno pridelanimi živili. Med nepremišljenim nakupom in ponovno uporabo.

Naš odnos do drugih, naša družbena odgovornost sloni na pozitivnih vrednotah: spoštovanje, sprejemanje, empatija, solidarnost. Pri tem s svojimi odločitvami gradimo pomembne vezi in rastemo sami.

S sodobnimi komunikacijskimi orodji in digitalnimi platformami lahko te vrednote širimo in z njimi navdihujemo druge. Povezovanje izkoristimo za to, da bomo prihodnost spremenili na bolje. Da se bomo lažje podpirali, razumeli in slišali, lažje delili in souporabljali dobrine in s premišljenimi izbirami skupaj krojili prihodnost. Raznolikost med nami naj nas v prvi vrsti bogati in navdihuje.

Odgovornost do okolja in družbe je nemogoče v celoti preložiti na posameznike. Boljšo in stabilnejšo prihodnost bomo dosegli le s sodelovanjem teh, ki sooblikujejo politični in gospodarski razvoj, ki lahko postavijo trajnostne in pravičnejše družbene okvire. Zasledovanje dobička ne sme več izključevati odgovornosti do okolja, družbe in zaposlenih – trajnost je treba postaviti na vrh načel tudi pri upravljanju.

Ste pripravljeni podpreti spremembe?

V naslednjih letih nas čaka veliko sprememb, ki bodo posegale tudi v naše navade. Do leta 2050 želi Evropska unija postati prvo gospodarsko območje z ničelnim ogljičnim odtisom. Za to bodo potrebne drastične spremembe, ne samo na ravni zakonodaje in pravnih subjektov, ampak tudi na področju potrošniških navad in življenjskega sloga posameznika. Na nas vseh je, da s skupnim premikom dosežemo želeni rezultat – stabilno prihodnost.

