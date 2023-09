Problem tople grede in kaj lahko naredim kot vlagatelj

Drage bralke in spoštovani bralci spletnega Dela, vlagateljice in vlagatelji,

pregled kratke zgodovine prisotnosti človeka na planetu Zemlja vedno znova dokazuje, da so nam podnebne spremembe od nekdaj usodno narekovale razmere za življenje (in preživetje).

Moč narave je neizprosna in ne oprošča, a če človeštvo ne bi izzivalo njene moči, bi lahko precej bolj izkusilo blagodejnost razmer za razvoj življenja na našem edinstvenem planetu – edinstvenem vsaj do tja, kamor seže oko znanosti.

Podnebje se ni nikoli prilagajalo nam, ampak smo se, nasprotno, morali podnebju vedno prilagoditi mi. A zdaj (zadnjih nekaj deset let, od katerih jih je kar preveč že zamujenih) imamo možnost, znanje in zavest, da začnemo sami krojiti podnebje sebi v korist – da bo takšno, kot si ga želimo, in da bodo podnebne spremembe lahko odigrale pozitivno vlogo, ki bo koristila človeštvu.

Zgoraj omenjena »možnost« ni znanstvena fantastika, ampak le neizbežna nuja oziroma izhod v sili in obenem popravni izpit, s katerim bomo z radikalnim zmanjšanjem uporabe fosilnih goriv poskušali vrniti podnebje v ravnovesje, iz katerega smo ga z iznajdbo parnega stroja vrgli pred četrt tisočletja.

Čeprav je od takrat že dolgo in čeprav se parni stroji razen v eksotičnih primerih ne uporabljajo več, so posledice uporabe njegovih neštetih variacij, ki proizvajajo ogljični odtis, ostale prepoznavni znak in usodna spremljevalka pehanja človeštva za »lepšim jutri«.

Izpusti ogljikovega dioksida v ozračje, ki ga v imenu razvoja iz minute v minuto za sabo pušča človeštvo generacijam, ki se v tem trenutku sploh še niso rodile, bodo pod imenom topla greda vztrajali pri zgornjem robu atmosfere še nadaljnjih 100 let.

Seveda le pod pogojem, če smo jih proizvedli danes. Tisti toplogredni plini, ki jih bo človeštvo proizvedlo čez mesec dni, se bodo razkrajali sto let od sredine oktobra naprej itd. – in ves čas ustvarjali učinek bumeranga v obliki razmer, ki niso najbolj prijetne za bivanje. Govorimo na splošno.

Bralci tega članka, vlagatelji in seveda vlagateljice, ste seveda izvzeti iz zgornje splošne rabe pojma ‘človeštvo’, saj veste, o čem govorimo, in ste zagotovo na pozitivni strani razvoja, ki se odslikava v zmanjševanju uporabe fosilnih goriv, glavnega vzroka za nastanek tople grede.

Misel iz uvoda o kratki zgodovini prisotnosti človeka na planetu Zemlja pa je seveda provokacija. A kljub vsemu naredimo vse, da se ta možnost, ki je minimalna (a realna), ne bi uresničila.

Vlaganje v sončne module, ki ga v Sloveniji ponujamo edini med proizvajalci zelene elektrike, je eden od načinov za ukrepanje.

Mimogrede, generalni sekretar António Guterres ni konec julija na sedežu organizacije Združenih narodov v New Yorku več govoril o globalnem segrevanju, temveč o globalnem vrenju.

PROBLEM IN REŠITEV Infografika na levi strani naslovne slike ponazarja učinek tople grede v normalnih razmerah, ki dopuščajo, da se tisti del sončnega sevanja, ki se ne vpije v zemeljsko površino, ampak se od nje odbije, v nadaljevanju svoje poti skozi atmosfero večinoma sprosti nazaj v vesolje. Infografika na desni strani pa ponazarja učinek tople grede v nenormalnih razmerah, pri katerih povečana količina toplogrednih plinov prej opisano sončno sevanje, ki se je odbilo od zemeljske površine, v večji meri odbije znova nazaj proti zemeljski površini, posledice pa občutimo iz dneva v dan. Smo torej pri težavi. Rešitev iz tega začaranega kroga je zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Eden od načinov je vlaganje v sončne module Moje elektrarne.

Podatki so za vlaganje v SE Postojna 1 za 10 let in prikazujejo vašo proizvodnjo zelene električne energije na sončnih modulih Moje elektrarne, če jih boste zakupili; obenem prikazujejo, za koliko se bodo zaradi te vaše poteze zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida, ki bi v nasprotnem primeru nastali kot stranski produkt kurjenja lignita v termoelektrarni pri proizvodnji iste količine električne energije.

Še skupni odgovor na podnebno krizo vseh naših vlagateljev v zadnjih 10 letih (črno na belem (oziroma, bolje rečeno, belo na zelenem) – podatki za vlaganje v vse naše sončne elektrarne. Za letos so navedeni polletni podatki, tako da bo učinek ob koncu leta (tudi z vašo pomočjo) bistveno boljši.

