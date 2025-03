V nadaljevanju preberite:

Država je do zdaj v skladu za popoplavno obnovo zbrala dobre pol milijarde evrov, v prihodnjih tednih bo vanj prvič vključen tudi davek od bilančne vsote bank. Letos pa se začenjajo tudi prva izplačila iz sklada. Do zdaj je bilo iz tega izplačanih 24 milijonov evrov, velika večina za odškodnine tistim, katerih hiše so na seznamu za rušenje.

Iz kje so prihodki v sklad?

Za kaj so namenjeni odhodki?