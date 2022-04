Prvi begunci iz Ukrajine se že prijavljajo na zavod

Razmere na trgu dela so nadvse ugodne. Število brezposelnih oseb še naprej pada, povpraševanje delodajalcev po delavcih je rekordno, prav tako rast vlog za zaposlovanje tujcev. Na zavod za zaposlovanje pa so se ta teden prijavili tudi prvi begunci iz Ukrajine s priznano začasno zaščito.

Marca je bilov Sloveniji registriranih 60.534 brezposelnih oseb, kar je 6,6 odstotka manj kot februarja in dobro četrtino manj kot pred letom dni. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji tako znaša 4,2 odstotka. A glavni izziv zavoda po besedah direktorja Mitja Bobnarja ostajajo dolgotrajno brezposelni in ranljive skupine. Neposredno zaposljivih je namreč le okoli 17 odstotkov prijavljenih oseb.

Rekordno povpraševanje

Na zavodu sicer opažajo rekordno povpraševanje delodajalcev, največ po delavcih za preprosta dela v predelovalnih delavnostih, gradbeništvu, čistilcih, natakarjih, kuharjih, varilcih in sodelavcih za zdravstveno nego. Poklicni barometer zavoda kaže, da delodajalci kar v 108 poklicih od 177 pričakujejo pomanjkanje kadra.

Prav zaradi teh strukturnih neskladij na trgu dela na zavodu opažajo velik porast vlog za zaposlovanje tujcev. Lani so jih prejeli 54.000, kar je 4000 več kot leto prej. V prvih treh mesecih letos so jih prejeli že 15.000, do konca leta jih skupaj pričakujejo 60.000. Večinoma gre za delovna mesta pod težkimi pogoji.

Zaposlovanje beguncev iz Ukrajine

Na slovenski trg dela pa že vstopajo prvi begunci iz Ukrajine, ki so pridobili začasno zaščito, s tem pa tudi pravico do dela za leto dni z možnostjo podaljšanja. Predstavniki zavoda so v ta namen že obiskali nastanitvena centra Logatec in Debeli rtič. Direktorica službe za zaposlovanje na zavodu Damjana Košir je povedala, da so prebežniki izkazali interes za delo, da pa večina nima dokazil o izobrazbi, prav tako jih razmeroma malo govori angleško. Zavod, ki že ima izkušnje z integracijo beguncev, bo tako med drugim poskušal preveriti njihovo izobrazbo, jim ponuditi učenje slovenščine in jih vključiti v program usposabljanja na delovnem mestu. Po teh delavcih povprašujejo predvsem v gostinstvu in turizmu, zavod pa preverja tudi delodajalce, da ne bi slučajno prihajalo do zlorab.

V prvih treh mesecih so sicer delovna dovoljenja in soglasja izdali 98 državljanom Ukrajine, lani pa skupaj 389.