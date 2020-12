Prvi delodajalci prejeli certifikate

Ljubljana – V prvem letu izvajanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec se je v postopek pridobivanja vključilo več kot 60 podjetij. Prvih 14, ki skupaj zaposlujejo nad 2400 ljudi, jih je te dni že prejelo pristopni certifikat.»To kaže, da je za podjetja pomembno, da kljub krizi postavljajo trajnostne in družbeno odgovorne temelje, da bodo po njej lahko še uspešnejša,« je povedala, strokovna sodelavka Ekvilib inštituta, ki je nosilec certificiranja, partnerji v projektu pa so še gospodarska zbornica, združenje delodajalcev in zveza svobodnih sindikatov.Certifikat se osredotoča na izboljšanje delovnih razmer zaposlenih na področjih uravnavanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja pri delu medgeneracijskega sodelovanja in na splošno družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Partnerji so ga oblikovali s podporo sredstev Evropske unije za podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, zato je certificiranje do konca projekta septembra 2022 brezplačno, in sicer za prvih dvesto prijavljenih organizacij iz zasebnega ali javnega sektorja. Pogoj za vključitev je najmanj pet zaposlenih, prijaviti pa se je mogoče na spletni strani certifikatdod.si.Kot je pojasnila Hartmanova, se za certificiranje odločajo organizacije iz zelo različnih panog, od gostinstva, trgovine, finančne, zavarovalniške, nepremičninske in informacijske dejavnosti do izobraževanja, javne uprave in dejavnosti ravnanja z odpadki. Večinoma pridobivajo krovni certifikat, kar pomeni, da sprejemajo ukrepe z vseh štirih področij družbene odgovornosti do zaposlenih. Med podjetji, ki so certifikat pridobila, je bilo takšnih šest, medtem ko so se štiri osredotočila na izboljšave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, eno pa na medgeneracijsko sodelovanje.»Pozitivno smo presenečeni, da se toliko organizacij odloča za krovni certifikat. To pomeni, da bodo implementirale vsaj 55 ukrepov in podpornih aktivnosti, ki bodo dolgoročno pomembno vplivali na njihovo organizacijsko kulturo in trajnostno poslovanje,« je poudarila Petra Hartman.Že certificirane organizacije so vse implementirale košarico temeljnih ukrepov, ki so pogoj za pridobitev pristopnega certifikata. Med njimi so zaveza vodstva o družbeni odgovornosti in poročanje o njej, politika izklapljanja elektronskih naprav, imenovanje tima ali pooblaščenca za družbeno odgovornost, sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine ter izobraževanje vodij o medgeneracijskem sodelovanju, spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih.Skupaj so se zavezale še k uvajanju 349 ukrepov in so tudi že pripravile načrte implementacije, so sporočili iz Ekviliba, kjer se zdaj »morajo potruditi, da bodo ukrepi tudi zaživeli. Če bodo pri tem dovolj uspešni, lahko že prihodnje leto prejmejo napredni certifikat kot družbeno odgovoren delodajalec.