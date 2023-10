Prvič nagrade trgovcem za trajnostno poslovanje

»Odgovornost do okolja in trajnost kot smeri razvoja nista več vprašanji, postajata sestavni del vsake blagovne znamke, ki želi biti uspešna,« je poudarila Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), ki je ob 17. strateški konferenci o trgovini na Brdu pri Kranju prvič podelila nagrade podjetjem v panogi za trajnostno poslovanje.

Strateška konferenca o trgovini, ki je včeraj potekala na Brdu, je v svoji 17. izvedbi iskala odgovore na vprašanje, kako se trgovci odzivajo na novo realnost, v kateri je kupec v primežu cen in iskanju kakovosti. Ena od rdečih niti je bila trajnost, tudi s poudarkom dobrih praks na tem področju.

Kot pravijo na TZS, trgovska podjetja namenjajo veliko pozornosti okoljskim ciljem, zelenemu prehodu in trajnostnemu razvoju, zato so v sodelovanju s strokovnjaki s področij varstva okolja, podnebja, trajnosti in ekonomije, prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj, Rajkom Dolinškom, Petrom Zavrlom, prof. dr. Tjašo Redek in mag. Mojco Vendramin, razvili nagrado TZS za trajnostno poslovanje podjetij. Namen je prepoznavati in predstavljati te dobre prakse ter prispevati k spodbujanju in uvajanju okoljsko odgovornih ukrepov.

Na podlagi vprašalnika, sestavljenega iz petih tematskih sklopov trajnosti: okolje, upravljanje, komuniciranje, zaposleni in vključenost v skupnost, ter dokazil o ukrepih je strokovna komisija pod vodstvom Lučke Kajfež Bogataj med prijavljenimi velikimi trgovskimi podjetji ter mikro, malimi družbami in samostojnimi podjetniki izbrala najboljše. Kot je pred razglasitvijo nagrajencev poudarila Lučka Kajfež Bogataj, ima trgovinska panoga veliko globlji pomen in vlogo na področju trajnostnega razvoja, kot se trgovci morda zavedajo.

»Ljudje prihajajo v trgovino vsak dan, na ta način jim lahko sporočamo, da moramo nekaj narediti s prometom, da je treba izboljšati naše domove, da bodo energetsko učinkovitejši, da se bolj trajnostno prehranjujemo, opozarjamo na pomen recikliranja, prek trgovcev lahko spodbujamo ljudi, da povedo svoje mnenje in podajo ideje.« Tudi v tem smislu je poudarila pomen nove nagrade, zato tudi želja, da se ta projekt nadaljuje, da ga nadgradijo ter da bi se povečalo število sodelujočih trgovcev, predvsem pa, da bi prispevala k bolj vzdržnemu poslovanju.

Nagrajenci

Med velikimi trgovci je zlato priznanje prejela Ikea Slovenija, kjer, kot je zapisala komisija, preobrazbo iz linearnega v krožno gospodarstvo vidijo kot eno največjih ambicij in hkrati enega največjih izzivov našega časa. Prizadevajo si ustvariti poslovni model, ki bo primeren za kupce in sodelavce danes in jutri. Srebrni priznanji sta prejela Petrol, kjer aktivno sodelujejo v okoljskih prizadevanjih in pravijo, da se od velikih gospodarskih subjektov pričakuje še posebna odgovornost tudi za skupno dobro, ter trgovina Hofer, kjer pri reševanju okoljskih izzivov poudarjajo celostni pristop in povezovanje z deležniki. Njihov cilj je zagotoviti trajnost, dostopno kupcem z izdelki, pridobljenimi na odgovoren način.

Bronasti priznanji med velikimi podjetji sta prejela Spar Slovenija in Lidl Slovenija. V Sparu poudarjajo pomen vsakega koraka v smeri trajnosti. Zavzemali se bodo za povečanje uporabe zelene energije ter širitev ponudbe lokalno pridelane hrane v trgovinah, pa tudi izboljševali embalažo svojih izdelkov. V Lidlu pa pravijo, da sta družbena odgovornost in trajnost del njihovega DNK. Nista le trend, temveč bistvo odgovornega poslanstva, ki je tudi del njihove poslovne strategije.

V kategoriji mikro in malih družb ter samostojnih podjetnikov so podelili zlato priznanje podjetju Formitas, kjer verjamejo v vrednote in standarde trajnostnega delovanja na vseh ravneh poslovanja. Z ravnanjem in poslovnimi odločitvami se zavzemajo za vpeljavo trajnostnih oglaševalskih standardov ter delovanje v skladu z njimi. Srebrno priznanje pa je pripadlo podjetju Rifuzl. Ta trgovina brez plastične embalaže se je odprla kot rešitev za zmanjšanje količine plastike in plastičnih odpadkov v vsakdanjem življenju. Ponosni so na sodelovanje s slovenskimi podjetji in ustvarjalci, ki so v svoje prakse vpeljali spremembe in tako omogočili, da je dobava njihovih izdelkov bolj trajnostna.