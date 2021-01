Prvo letošnje zadolževanje Slovenije

V članku preberite:

Ministrstvo za finance je bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC in Nova KBM podelila mandat za organizacijo nove zadolžitve na finančnih trgih.



V nadaljevanju lahko izveste koliko se mora Slovenija letos zadolžiti, kakšni so pogoji na finančnih trgih in kam bo šel denar od izdanih obveznic.