Putin s plačevanjem plina v rubljih krepi devizne rezerve

V nadaljevanju preberite:

Potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin zapovedal, da se za ruski plin plačuje v rubljih, se postavlja vprašanje, kako bo Gazprom to izvedel, in seveda še bolj, kaj to pomeni za končne uporabnike ter kakšni bodo naslednji koraki. Kdo so kupci, ki bodo morali kupovati rublje? Je to Gazprom sam? Kako se bo odzvala Evropa? Lahko Putinov ukrep sproži popolno gospodarsko blokado Rusije?