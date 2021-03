Rast cen, a ne še za supercikel

V nadaljevanju preberite:

Surovine so v bikovskem trendu, ki traja od izbruha koronavirusa, ko se je svetovna ekonomija ustavila. Pogled na indeks cen surovin, indeks Thomson Reuters Commodity CRB, prikaže, da so surovine potrebovale točno eno leto, da so nadomestile celotno izgubo vrednosti ob kolapsu cen februarja lani, ko je indeks padel za dobrih 50 odstotkov.