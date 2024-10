Rast obnovljivih virov prehiteva cilje vlad do 2030

V nadaljevanju preberite:

Svetovne zmogljivosti obnovljivih virov energije, ki imajo dve gonili, sončne elektrarne in Kitajsko, so na poti, da do leta 2030 presežejo cilje, ki so jih postavile vlade, ugotavlja Mednarodna agencija za energijo (IEA). Podpisnice konvencije OZN o podnebnih spremembah so se na 28. zasedanju (COP28) decembra lani zavezale, da bodo sodelovale pri potrojitvi zmogljivosti obnovljivih virov do 2030 in odpravi ovir, za pomoč pa so pooblastile IEA.

Svetovne zmogljivosti obnovljivih virov bodo po pričakovanjih zrasle za 2,7-krat do 2030, kar ni potrojitev, a je več od zavez držav, ki jih predvidena rast presega za četrtino. Podnebne politike in ukrepi za energetsko varnost v skoraj 140 državah so imeli ključno vlogo pri tem, da so obnovljivi viri postali cenovno konkurenčni termoelektrarnam na fosilna goriva.

To je pognalo novo povpraševanje zasebnega sektorja in gospodinjstev, industrijske politike pa podpirajo proizvodnjo sončnih in vetrnih elektrarn. A vse to po ugotovitvah IEA še ni dovolj za potrojitev zmogljivosti obnovljivih virov na svetu, s čimer se je strinjalo skoraj 200 držav na COP28.