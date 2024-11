Rast tako spletnih nakupov kot prihodkov

Delež potrošnikov, ki nakupujejo po spletu, nenehno raste, s tem pa tudi prihodki podjetij iz tega prodajnega kanala. V prvem četrtletju je po podatkih statističnega urada (Surs) po spletu nakupovalo 54 odstotkov ljudi, starih od 16 do 74 let. To je odstotno točko več kot v istem obdobju lani in štiri več kot v prvem četrtletju leta 2022.

Vsaj en spletni nakup je v prvem četrtletju letos opravilo nekoliko manj kot 850.000 prebivalcev, starih od 16 do 74 let, na letni ravni pa je to število preseglo milijon. Večinoma so bili opravljeni nakupi fizičnih izdelkov. Po podatkih Sursa sta dve tretjini teh kupcev po spletu naročili oblačila, čevlje ali modne dodatke, tretjina jih je sklenila ali podaljšala naročnino na digitalne storitve, dobra petina pa je kupila digitalni izdelek, kot so videoigre in programi.

Tudi število kupcev storitev po spletu se še naprej povečuje. Za tovrsten nakup se je odločilo 46 odstotkov potrošnikov ali okoli 388.000 prebivalcev, kar je bilo za pet odstotnih točk več kot leto prej. Največ, dobra tretjina je po tej poti naročila vstopnico za kulturne ali druge prireditve, na primer kino, koncert, sejem.

Finančne aktivnosti

Vse več prebivalcev splet uporablja tudi za finančne aktivnosti, med katere pa Surs, zanimivo, ne šteje uporabe oziroma plačil prek spletne ali mobilne banke. Tako je delež teh uporabnikov v prvem trimesečju letos znašal le 19 odstotkov. Največ jih je sklenilo ali obnovilo zavarovalno polico, le tri odstotke jih je kupilo ali prodalo delnice, obveznice, enote premoženja v skladih ali izvedlo druge finančne naložbe.

Več spretnih potrošnikov prinaša tudi višje spletne prihodke za podjetja. Lani je na ta način prihodke ustvarilo 22 odstotkov podjetij z najmanj desetimi zaposlenimi in samozaposlenimi, in sicer 15 odstotkov prek lastne spletne strani ali matičnega podjetja in 12 odstotkov prek e-tržnic. Tovrstna prodaja je dosegla 3,8 odstotka celotnega prihodka (brez DDV) teh podjetij oziroma 3,700 milijarde evrov.

Trgovina nad povprečjem

V dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil je bil ta delež še večji. Kar 41 odstotkov jih je s spletno prodajo ustvarilo prihodek, torej skupaj za 5,8 odstotka vrednosti celotnega prihodka (brez DDV) ali slabe dve milijardi evrov. Tretjino te vrednosti predstavlja prodaja fizičnim osebam. V trgovini na drobno brez motornih vozil je ta vsota znašala 632 milijonov evrov.

Na spletu je bilo s spletno stranjo prisotnih 81 odstotkov podjetij z najmanj desetimi zaposlenimi in samozaposlenimi. V proizvodnji je bilo takih 76 odstotkov podjetij, v storitvenih dejavnostih pa 86 odstotkov.