Razvoj zelenih tehnologij prispeva k trajnosti

Trajnostni razvoj omogoča prehod na bolj zelen način življenja, hkrati pa se osredotoča na problematiko izčrpavanja naravnih virov in onesnaževanja okolja. Zeleno omrežje Slovenije, ki povezuje več kot 400 članov – večinoma industrijskih podjetij – je letos pripravilo natečaj »Trajnostna zaveza, ki prepriča«. Njegov namen je bil najti tiste ukrepe v podjetjih, ki spodbujajo konkretne premike, motivirajo za spremembe in vplivajo na doseganje razogljičenja organizacije in širše družbe.

Na prvem natečaju je sodelovalo devet članov, ki so strokovni in splošni javnosti predstavili svoje trajnostne zaveze. Sodelovali so Salus, Iskratel, Salonit Anhovo, Atlantic Droga Kolinska, Pivovarna Laško Union, Fin4Green, Robust, A1 Slovenija in Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji.

Spletno glasovanje je potekalo med 23. junijem in 7. julijem. Skupaj je bilo oddanih 1469 veljavnih glasov. Največ glasov javnosti (414) je prejelo podjetje Robust, ki je predstavilo svoje zaveze za doseganje ogljične nevtralnosti v podjetju do leta 2030. Na drugo mesto se je uvrstil Salus, na tretje pa Fin4Green, so sporočili organizatorji.

Prihodnost je v razumevanju, da so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.

Za premišljeno uporabo virov

Podjetje Robust se ukvarja z razvijanjem in izdelovanjem gozdarske opreme in univerzalnih drobilnikov. Zavedajo se, kakšen neposreden vpliv ima proizvodnja na okolje in da je za zagotavljanje trajnostnega razvoja treba premišljeno uporabljati vire in jih po možnosti ponovno uporabiti v izdelkih ter tako podaljšati njihovo življenjsko dobo. Trajnostna naravnanost prinaša številne priložnosti pri razvoju zelenih tehnologij, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje naravnih virov, hkrati pa to ustvarja tudi konkurenčno prednost ob sočasnem zmanjšanju okoljske problematike.

Kot razvojno podjetje zelenih tehnologij menijo, da je koncept krožnega gospodarstva učinkovit in ambiciozen cilj, ki družbo vodi k spremembam življenjskega sloga ter posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. »Ne želimo prispevati le k uvajanju krožnega gospodarstva in zmanjšanju volumna odpadkov, naš cilj je tudi ozavestiti širšo družbo o pomembnosti ločevanja in ponovne uporabe izdelkov ter hkrati na ta način pritegniti tudi preostala podjetja v Sloveniji,« je povedal Marko Krajnc, direktor podjetja.

V natečaju je podjetje Robust predstavilo več zavez, ki vodijo k trajnosti: ogljična nevtralnost do leta 2030, krožno gospodarstvo in koncept »nič odpadkov«, koncept trajnostnega upravljanja v podjetju in spodbujanje trajnosti. Predstavili so tudi ukrepe, s katerimi bodo dosegli izpolnitev ciljev. Nekatere v podjetju že izvajajo, drugi pa so v procesu uveljavljanja.

Koncept krožnega gospodarstva je učinkovit in ambiciozen cilj, a poslovno nujen.

Varčevanje in samopreskrba z energijo

S prvim ukrepom, ogljična nevtralnost do leta 2030, so se zavezali k energetski učinkovitosti in samopreskrbi z energijo, zmanjševanju porabe naravnih virov z uporabo recikliranih materialov ter zmanjševanju porabe električne energije in vode v poslovnih prostorih.

Sem sodi tudi popoln prehod na digitalno poslovanje za zmanjšanje porabe pisarniškega materiala in posledično količine odpadkov. S spodbudami in posebnimi promocijami v podjetju že zdaj delujejo v smeri zmanjšanja ogljičnega odtisa na zaposlenega, kar je privedlo tudi do zmanjšanja in optimizacije službenih poti. Tudi hrana, ki jo kot toplo malico omogočajo svojim zaposlenim, je iz lokalnega okolja, s čimer znižajo potrebe po transportu. V podjetju se sicer zavzemajo za kupovanje lokalnih, okoljsko odgovornih in certificiranih izdelkov, ki nato postanejo del njihovih strojev, kar pa omogoča tudi optimizacijo logističnih procesov.

Krožno gospodarstvo in koncept nič odpadkov v praksi pomenita tudi uporabo recikliranih materialov in vgrajevanje trajnostnih komponent v izdelke podjetja. Že uveljavljene ukrepe bodo nadgradili z dodatnim zmanjšanjem primarnih surovin in odvečne embalaže ter z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov pri proizvodnji.

Družbo vodi k spremembam življenjskega sloga ter posnemanju trajnostnih naravnih ciklov.

Trajnostno upravljanje procesov v podjetju

Trajnostno upravljanje v podjetju se kaže tudi v pospeševanju zavedanja o pomembnosti zmanjšanja izpustov CO 2 z oplemenitenjem ostankov, zato ponujajo reciklažne storitve in proizvode, prav tako pa vsem deležnikom omogočajo demonstracijo recikliranja ostankov v predstavitvenem centru. Sodelujejo tudi s Centrom ponovne uporabe za podarjanje rabljenih stvari, ki jih ti lahko pretvorijo v nove.

V podjetju je aktivna skupina za spodbujanje zaposlenih, ki mesečno skrbi za operativne procese zmanjševanja porabe virov. Razvijajo koncept mobilne ogrevalne enote na biomaso, ki vključuje drobilno enoto, ločevalnik kovin in peč. Tako se lahko akumulirani lesni odpad, ki ga ima lokalna skupnost (na primer v stanovanjskem objektu), spremeni v energent za ogrevanje.

Trajnost vključuje tudi visokotehnološko proizvodnjo in inženiring s področja recikliranja ostankov, ki podjetjem omogočajo prehod v krožno gospodarstvo, ter sledenje konceptu brez odpadkov z visoko dodano vrednostjo. V podjetju Robust vidijo prihodnost v pretvarjanju neuporabnih materialov v nekaj uporabnega in vrednega tudi s pomočjo proizvodov svoje blagovne znamke.