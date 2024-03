Reddit na borzi je presegel pričakovanja

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Reddit je v svoji začetni javni ponudbi delnic (IPO) zbral 748 milijonov dolarjev, kar ustreza zgornjemu delu pričakovanega cenovnega razpona. To je prvi IPO na področju družbenih medijev po tem, ko je Pinterest postal javno podjetje leta 2019.

Ta mejnik je pomembna priložnost za rast podjetja, ki je v zadnjem četrtletju prejšnjega leta začelo ustvarjati dobiček. Z dodatnim kapitalom ima Reddit zdaj več sredstev za širitev svojega poslovanja, kar vključuje potencialne prevzeme in iskanje novih gonilnikov rasti. Delnice Reddita zdaj kotirajo na newyorški borzi pod simbolom RDDT.

Platforma skupnosti uporabnikov

Poslovni model podjetja Reddit temelji na prodaji oglasov, sponzoriranih objavah, promoviranih vsebinah ter premium funkcijah prek naročnin. Reddit, ki velja za eno najbolj priljubljenih spletnih strani na svetu, obstaja že od leta 2005. Gre za platformo, ki jo poganja skupnost uporabnikov, kjer lahko objavljajo besedila in slike ter delijo svoje poglede na različne teme, zgodbe, ocene in novice.

Skupnosti na Redditu so organizirane glede na specifične interese in se imenujejo subredditi. Znotraj subredditov se uporabniki, ki se imenujejo »redditorji« vključujejo v aktivne in poglobljene pogovore z deljenjem izkušenj, objavljanjem povezav, nalaganjem slik in videoposnetkov ter odgovarjanjem drug drugemu v komentarjih na katerokoli temo.

Na platformi Reddit je več kot 100.000 skupnosti in 73 milijonov dnevnih aktivnih uporabnikov, vendar kljub temu nekateri podatki o uporabnikih, ki jih poroča Reddit, nakazujejo, da se je njegova rast morebiti ustavila. V prospektu prve ponudbe delnic v letu 2021 je opaziti, da več kot 500 milijonov ljudi obišče spletno mesto vsaj enkrat na mesec, vendar se ta številka v treh letih skoraj ni povečala.

INFOGRAFIKA: Delo

Rast se je upočasnila

Kljub temu nekateri sedanji in nekdanji zaposleni pravijo, da je Reddit morda nadgradil svoja merilna orodja, kar nakazuje, da prejšnje številke morda niso bile točne. V najnovejšem prospektu za IPO so zapisali, da merijo rast dnevne in tedenske aktivnosti. Število uporabnikov je konec decembra 2023 zraslo na 76 milijonov dnevnih uporabnikov in letos še naprej raste, so zapisali v prospektu.

Količina časa, ki ga uporabniki preživijo na Redditu, se prav tako ni bistveno spremenila. Septembra 2021 je podjetje poročalo, da so ameriški uporabniki v povprečju uporabljali storitev 28 minut na dan, kar se je decembra istega leta povečalo na 30 minut. Decembra 2023 pa je podjetje navedlo, da so »prijavljeni« ameriški uporabniki storitev uporabljali med 25 in 30 minut na dan, kar v resnici ne predstavlja velike rasti.

Kljub vsemu Redditov IPO predstavlja ključni trenutek za podjetje, saj odpira nove možnosti za rast in širitev. Z zavezanostjo inovacijam, uporabniški izkušnji in skupnosti ter stabilno rastjo uporabnikov socialno omrežje Reddit stoji na trdnih temeljih za nadaljnje uspehe na področju družbenih medijev.